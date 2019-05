Mielipide

Suomessa valmistettu tuote tuo työtä ja hyvinvointia

vastuullinen toiminta on yhä tarkemmassa tarkastelussa kansalaisjärjestöissä, mediassa ja yksittäisten kuluttajienkin taholta. Kysytään tuotteiden ja yritysten hiilijalanjäljestä, verojen maksusta ja työntekijöiden kohtelusta. Kansalaisjärjestöt ovat myös tutkineet sitä, miten suomalaisyritykset valvovat alihankintaketjujaan varsinkin köyhimmissä maissa, joissa työlainsäädäntö ja sen valvonta ovat eri tasolla kuin Suomessa.tuotantoketjujen vaikutusten ja olosuhteiden läpivalaisu on lähtökohtaisesti hyvä asia. Kuluttajinakin me suomalaiset arvostamme yritysten vastuuta ympäristöstä sekä työntekijöistä.Niille yrityksille, jotka pystyvät avoimesti kertomaan toiminnastaan ja sitä ohjaavista arvoistaan, kyseessä on myös kilpailuetu. Suomessa esimerkiksi kaupan alan toimijat sekä monet tekstiilialan yritykset ovat ansioituneesti avanneet toimintaansa ja sitä ohjaavia periaatteita. Kuluttaja saa joskus jopa enemmän tietoa kuin hän pystyy hyödyntämään.tuote tai palvelu on tehty Suomessa, ostajan on helppo saada sen vastuullisuudesta tietoa. Jos ostaa esimerkiksi Suomessa valmistetun kaurajuoman tai lastenvaatteen, tietää, että sen tuotanto-olosuhteita valvotaan maailman tarkimpiin kuuluvan lainsäädännön ja virkakoneiston kautta.Suomen työelämän laatu eli se, miten työntekijöitä kohdellaan työpaikoilla, pärjää maailmanlaajuisessa vertailussa hyvin.Myös ympäristönäkökulmasta lähellä tuotettu, EU:n ja kansallisen regulaation valvoma tuotanto on turvallinen vaihtoehto verrattuna halpamaiden tuotanto-olosuhteisiin ja pitkiin kuljetusketjuihin.Suomessa valmistettu tuote tuo myös työtä ja hyvinvointia Suomeen. Esimerkiksi iso metsä­teollisuusyksikkö Kaakkois-Suomessa työllistää yli ­tuhat ihmistä. Lisäksi epäsuoria työllisyysvaikutuksia on saman verran. Verotuloja tuotantolaitos tuottaa yli 30 miljoonaa ­euroa vuodessa.Lisäksi yksikön toiminnot tuottavat 50 miljoonaa euroa esimerkiksi alueen ravintola- ja majoituspalveluissa, kaupoissa ja rakennusalalla.Kaikkea ei tietenkään kannata tai tarvitse valmistaa Suomessa. Täällä kannattaa tehdä niitä asioita, joissa meillä on kansakuntana ja ennen kaikkea yrityksinä kilpailuetu. Asioita, jotka tuovat työtä ja hyvinvointia Suomeen ja samalla täyttävät sosiaalisen ja ympäristövastuun vaatimukset. Asioita, joista me kuluttajina, julkisina hankkijoina tai yritysten ostohenkilöinä olemme valmiita maksamaan. Ja tietenkin asioita, joista maailmalla ollaan valmiita maksamaan.tehtävän valmistuksen tai palveluntuotannon kannattavuutta ja kilpailukykyä ei saa heikentää tai asettaa heikompaan asemaan kuin kilpailijamaissa.Meidän tulee varmistaa, että edellytykset valmistaa tuotteita Suomessa ovat jatkossakin ­hyvät ja yrityksille Made in Finland on ensisijainen vaihto­ehto.