Mielipide

Professorien pakkoeläköityminen on voimavarojen tuhlaamista

Yliopiston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

professorin toimenkuvaan kuuluu alan tutkimuksen eteenpäin vieminen ja opetus. Kun professori saavuttaa eläkeiän, nykykäytäntö Suomessa rajoittaa eläkkeelle siirtyneen professorin osallistumista niin tutkimukseen kuin opetukseenkin.Kliinisen lääketieteen professoreilla, joita me edustamme, on lisäksi sivuvirka yliopisto­sairaalassa, jotta opetus ja tutkimus olisi mahdollista. Moni professori toimiikin myös potilastyössä esimerkiksi konsultaatiopoliklinikalla, leikkaussalissa ja osallistuu sairaalapäivystykseen.Professorilla on eläkkeelle siirtyessään alansa huipputietoa ja huippuosaamista sekä laajat kansainväliset verkostot.Mielestämme ”pakkoeläköityminen” on resurssien tuhlaamista, mikä johtaa emeritus­professorien poistumiseen tutkijayhteisöstä ja opetuksesta. Sairaalamaailmassa tämä ei palvele sen enempää opiskelijoiden kuin potilaidenkaan etua.Nykykäytäntö Suomessa poikkeaa muiden maiden käytännöstä. Muualla ei esiinny samanlaista ikäsyrjintää. Päinvastoin, emeritusprofessorien osallistumista yliopistosairaalan toimintaan halutaan tukea. Etenkin koska se ei aiheuta kustannuksia, vaan pikemminkin tuo säästöjä. Monet emeritusprofessorit – allekirjoittaneet mukaan lukien – ovat kutsuttuja luennoitsijoita kansainvälisissä kongresseissa, tekevät huippututkimusta, tuottavat huippujulkaisuja, ohjaavat väitöskirjoja ja hoitavat kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä.Kaikki professorit eivät halua eläköidyttyään jatkaa yliopiston tai yliopisto­sairaalan etulinjassa. Olisi kuitenkin järkevää, että jos osaamista, innostusta ja terveyttä riittää, se nähtäisiin voimavarana. Esimerkiksi Husissa professorin saavutettua eläkeiän yliopistosairaalan palvelussuhdetta voidaan anomuksesta jatkaa puolivuosittain vain korkeintaan neljä vuotta. Husin yliopistotoimikunnan mukaan jatko ei ole mahdollista sen jälkeen, kun yliopiston emeritus­professorisopimuksen tehnyt professori on saavuttanut 72 vuoden iän. Professorien palvelussuhteita määrittelevät periaatteet eivät siis ole yhteneväiset ainakaan Helsingin yliopistossa ja Husissa.Kysymmekin, onko tämä käytäntö aikansa elänyt ja onko sitä syytä muuttaa. Edustaako nykykäytäntö ikäsyrjintää aikana, jolloin lääkärien ikärajoituksille ei ylipäätänsäkään ole perusteita? Yliopiston emeritusprofessorin osaaminen ja tieteellinen tuotanto voidaan evaluoida määrävälein, jolloin jatkosta päätettäisiin tapauskohtaisesti.