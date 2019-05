Mielipide

Suomi hurmasi ruotsalaiset pelaamalla ruotsalaisemmin kuin Ruotsi itse

Seurasin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsalaisilla

kiekkofinaalia Tukholmassa SVT:n lähetyksenä. Jännitin: Entä jos selostaja on katkera puolivälierästä ja kannattaakin salaa Kanadaa?Kolmannessa erässä hän paljasti korttinsa. Suomi oli ollut myllytyksessä hirveät pitkät minuutit ja sai vihdoin yhden hyökkäyksen. ”Pidä se nyt vain hyökkäysalueella”, selostajalta lipsahti.Sekunti sen jälkeen heilahti kassi. ”Hyvä Harri, hyvä Harri!”, kuului televisiosta. ”Hyvä” ihan suomeksi. ”Onneksi hän ei kuunnellut minua!”Ruotsalaisten sympatiat kääntyivät täysin Suomelle puolivälierätappiosta huolimatta. Siitä oli näkynyt merkkejä jo aiemmin. Sunnuntaiaamuna olin ruotsalaisen kuvaajan kanssa haastattelemassa EU-vaalien äänestäjiä. Hän halusi puhua Suomen Venäjä-matsista. ”Tämä tuntuu melkein paremmalta kuin jos Ruotsi olisi mennyt jatkoon.”taisi olla Suomen tavassa pelata. Suomi pelasi ruotsalaisemmin kuin ­Ruotsi itse. Yhteistyötä. Joukkuepeliä. Ei ketään, joka korottaisi itseään muiden yläpuolelle.Marko ”Mörkö” Anttila nousi omiin korkeuksiinsa, mutta sekin johtui vain siitä, että tämä lempääläinen perheenisä sattuu olemaan 203 senttiä pitkä. Ja siitä, että joukkue tarvitsi kapteenin maalit.Sosiaalidemokraattinen kansankoti rakastaa tällaisia tarinoita: yhteisö on vahvempi kuin yksilö. ”Tämä oli joukkue, jossa kaikki olivat sankareita”, ­studioasiantuntija sanoi. Viittaus J. Karjalaiseen lienee ollut tahaton.Ruotsalaiseen kulttuuriin kuuluu, että sana kaikki, alla, lausutaan aina painokkaasti ja erityisellä lämmöllä. Alla ska med. Kaikkien on päästävä mukaan. Jokainen puoluejohtaja osaa tämän.meni pitkään tottua Ruotsin kaikkien aikojen parhaaseen jalkapalloilijaan Zlatan Ibrahimovićiin. Elämään jäi ruotsidemokraattipoliitikon tokaisu, että Zlatanin kikat ovat ”epäruotsalaisia”. Saman olen huomannut omassa puulaakijoukkueessani: uusille tulijoille opetetaan, että sooloilu on pahasta. Vähemmän kikkailua, kiitos.Ruotsin lehdistö mätki joukkuettaan, jossa 21 NHL-tähteä sai yhteispelin luistamaan vain ajoittain. Fiasko! Suomea kolumnistit ylistivät uskon palauttamisesta koko lajiin. ”Kiitos, isoveli”, otsikoi Expressen. SVT:n selostaja pysyi Pesosen maalin jälkeen liikuttuneissa tunnelmissa. Loppuvihellyksen jälkeen kuultiin summaus: ”Paperilla heillä ei ollut mitään, jäällä heillä oli kaikki.”