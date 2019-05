Mielipide

Kohdunkaulan syövän seulontaa tulisi laajentaa

Kohdunkaulan syöpä

Seulontaohjelma

Terveydenhuoltolaki

Terveyden

Papilloomavirusrokotuksista

on salakavala, usein oireettomasti kehittyvä tauti. Paikallinen ja paikallisesti levinnyt syöpä voidaan yleensä nujertaa leikkaus- ja säde­hoidoilla. Laajalle levinneessä taudissa tehokkaat hoidot ovat usein vähissä.Tautia todetaan eniten 30–40-vuotiailla naisilla. Toinen esiintymishuippu on seulonta­iän ohittaneilla yli 60-vuotiailla naisilla, joilla tauti johtaa useammin kuolemaan. Paras hoito olisi ennaltaehkäisy.Kohdunkaulan syövän seulonnassa etsitään syövän esiasteita, jotka hoitamalla syövän kehittyminen saadaan estettyä. Seulonnan avulla estetään vuosittain arviolta tuhat kohdunkaulan syöpää ja yli 300 syöpäkuolemaa. Millään muulla yksinkertaisella terveydenhuollon interventiolla ei ole pystytty ehkäisemään yhtä monta syövästä johtuvaa kuolemaa – syöpätapauksista puhumattakaan. Seulontaohjelma ei kuitenkaan nykyisellään ulotu yli 60- eikä alle 30-vuotiaisiin naisiin.käynnistyi 1960-luvulla, ja sen toiminta-aikana ymmärrys kohdunkaulan syövästä on lisääntynyt käänteentekevästi: kohdunkaulan syövän on osoitettu olevan ihmisen papilloomaviruksen (HPV) aiheuttaman tartunnan harvinainen myöhäisseuraus. Samanaikaisesti lääketieteellinen diagnostiikka ja hoito ovat kehittyneet.Yhteiskunta riskitekijöineen on sekin muuttunut: seksuaalikäyttäytyminen on vapautunut, ensimmäinen yhdyntä tapahtuu aiempaa nuorempana ja naisten tupakointi on lisääntynyt. Kaikki nämä tekijät lisäävät HPV-tartunnan riskiä. Toisaalta keskimääräinen elinajan­odote on kasvanut, ja hitaastikin etenevä solumuutos ehtii aiempaa useammin kehittyä syöväksi. Kohdunkaulan syövän seulontaohjelman kehittäminen on jäänyt näihin muutoksiin nähden puutteelliseksi.velvoittaa kunnat järjestämään valtakunnallisen ohjelman mukaista seulontaa. Valtioneuvoston seulonta-asetuksen mukaan kohdunkaulan syövän seulontaan on kutsuttava 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Seulontatesti on perinteisesti ollut papakoe, mutta vuodesta 2012 lähtien papilloomavirus- eli HPV-testiä on käytetty seulonnassa yhä enemmän. Papilloomavirustestin avulla seulontaikäisten kohdunkaulan syöpiä pystytään yhä vähentämään.Kohdunkaulan syövän seulontaan osallistuu noin 70 prosenttia kutsutuista eli noin 190 000 naista joka vuosi. Seulontaohjelman ulkopuolella papakokeita otetaan enemmän kuin seulontaohjelmassa, eniten alle 30-vuotiailta naisilta. Yli 60-vuotiaille papakokeita ei juurikaan tehdä. Seulontaohjelman ulkopuolella otettavat näytteet ovat kunnille kalliimpia kuin ohjelmassa otetut. Näin seulonnan ulkopuolisen papatestauksen kustannusvaikuttavuus on seulontaohjelmaa heikompi.ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) työryhmän selvityksen perusteella seulontaohjelman laajentaminen 65-vuotiaisiin ja 25-vuotiaisiin naisiin olisi kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti järkevää. Työryhmän mukaan ohjelman laajentaminen 65-vuotiaisiin maksaisi jatkotutkimuksineen ja -hoitoineen 1,1 miljoonaa euroa vuodessa. Seulonnan kustannus 25-vuotiaiden kohdalla on samaa tasoa. Ohjelman ulkopuolisen tarpeettoman testauksen vähentyessä yhteiskunnan maksama lasku pienenee.Sekä Käypä hoito -työryhmä että syöpäjärjestöt ovat vedonneet seulonnan laajentamisen puolesta. Päätöstä ei kuitenkaan ole tehty. Kun osa kunnista on itsenäisesti päättänyt seulontojen laajentamisesta, naiset eri puolilla maata ovat joutuneet eriarvoiseen asemaan.odotetaan tulevien naissukupolvien pelastajaa. Vuodesta 2013 alakouluikäisiä tyttöjä on rokotettu merkittävimpiä kohdunkaulan syöpää aiheuttavia virustyyppejä vastaan.Kestää kuitenkin yli 40 vuotta, kunnes kaikki seulontaikäiset naiset ovat saaneet mahdollisuuden syöpää ehkäisevään rokotteeseen. Yhtä pitkään meillä on työikäisiä naisia, jotka tarvitsevat nykyisen kaltaista kohdunkaulan syövän seulontaa. Rokotettujen seulontaohjelma tulee aikanaan olemaan karsitumpi.Kohdunkaulan syövän seulonta­ohjelma säilyy suomalaisena menestystarinana, kun sitä kehitetään väestön tarpeiden ja riskitekijöiden mukaan. Nyt ohjelmaa tulisi laajentaa asetusmuutoksella.