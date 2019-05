Mielipide

Jokaiselle merkittävälle eduskuntaryhmälle tulisi taata pääsy hallitukseen

eduskuntavaaleissa yli 44 prosenttia äänestäjistä – siis lähes 1,4 miljoonaa ihmistä – kannatti jotain muuta ryhmää kuin niitä viittä puoluetta, jotka nyt ovat muodostamassa uutta kansanrintamahallitusta. Hallituksen ulkopuolella on hankala vaikuttaa päätöksentekoon, joten tällä vaalikaudella alle 56 prosenttia äänestäjistä määrää politiikan suunnan.Perussuomalaiset ja kokoomus saivat molemmat yli puoli miljoonaa ääntä, mutta näiden äänestäjien näkemyksillä ei nyt ole juuri merkitystä, koska sosiaalidemokraatit saivat hieman enemmän ääniä ja saattoivat siksi jättää nämä kaksi suurta puoluetta oppositioon.Ei ole kovin oikeudenmukaista, että yli miljoonan äänestäjän tahto sivuutetaan päätöksenteossa siksi, että heidän puolueillaan kävi huono tuuri hallitustunnusteluissa. Tästä syystä Suomessa olisi aika siirtyä järjestelmään, jossa jokaiselle merkittävälle eduskuntaryhmälle on taattu pääsy hallitukseen. Ministerinsalkut voitaisiin jakaa eduskuntaryhmien kesken esimerkiksi käyttämällä d’Hondtin menetelmää, jolloin jokainen ryhmä saisi paikkamääräänsä vastaavan määrän salkkuja.Arvostelijat varmasti väittäisivät, että päätöksenteko olisi liian hankalaa näin monimuotoisessa hallituksessa. Toinen vasta-argumentti lienee, että tällaisen uudistuksen jälkeen eduskunnasta puuttuisi hallituksen päätökset kyseenalaistava oppositio.On syytä muistaa, että kuntatasolla on jo nyt käytössä järjestelmä, jossa kaikki merkittävät valtuustoryhmät pääsevät istumaan kunnan- tai kaupunginhallituksessa. Tämä ei tietääkseni ole johtanut kuntien päätöksenteon halvaantumiseen.Todennäköisesti yhteishallituksiin siirtyminen valtakunnallisellakin tasolla johtaisi Suomen poliittisen ilmapiirin paranemiseen, kun hallituksen ja opposition välinen vastakkainasettelu päättyisi.Kukaan ei myöskään näytä pitävän ongelmana sitä, että kunnanvaltuustoista puuttuu oppositio, joten tuskinpa se olisi ongelma eduskunnassakaan. Varmasti kansanedustajat haastaisivat tässäkin järjestelmässä ainakin muiden puolueiden ministereitä, ja myös media ja yksittäiset kansalaiset jatkaisivat tietysti hallituksen arvostelua.Yhteishallitusjärjestelmä ei siis vahingoittaisi demokratiaa vaan nimenomaan vahvistaisi sitä ottamalla huomioon kaikkien äänestäjien toiveet.