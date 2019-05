Mielipide

Mikä nimeksi Antti Rinteen hallitukselle?

Neuvot­telut

Rinne

Muualla

Jyrki Kataisen

Antti Rinteen (sd) hallituksen muodosta­miseksi alkavat näillä näkymin olla loppu­suoralla.Neuvottelujen alkuvaiheessa ihmeteltiin neuvottelujen verkkaista aikataulua ja erikoiselta tuntunutta neuvottelu­taktiikkaa. Viime vaiheessa sopimatta on ollut enää kaksi asiaa: vaalikauden tulot ja menot. Niistäkin sovun kerrotaan olevan lähellä.on kokenut neuvottelija: hän on istunut ammattiliittojohtajana lukemattomia iltoja vääntämässä palkankorotuksista työnantajien edustajien kanssa.Niissäkin pöydissä sovitaan ensin helpot asiat eli työsuhteen muut ehdot ja lopuksi vaikein eli palkankorotukset.Rinteen kokoonpanolle ei vielä ole vakiintunut kutsumanimeä. Rinteen alkuvaiheessa käyttämä nimi, ”Tulevaisuuden tekijät, uusi punamulta”, on pitkä ja haiskahtaa propagandalta.Rinteen hallituskoalitiota on kutsuttu myös kansanrintamaksi.Sanoilla on merkitystä, eritoten politiikassa. Sanoilla kun tuppaa olemaan piilomerkityksiä, joilla ihmisten mieli­kuvia voi jossain määrin ohjailla.Suomessa kansanrintama on ollut hallituksista käytetty epävirallinen nimi jo vuosikymmeniä. Sillä on aiemmin tarkoitettu Sdp:n, keskustan, Rkp:n sekä vasemmistoliiton edeltäjän Skdl:n muodostamaa hallitusta. Vihreitä ei siihen aikaan ollut olemassakaan.Euroopassa kansanrintamalla on tarkoitettu vasemmiston ja keskustan yhteistyötä oikeistoa, erityisesti ääri­oikeistoa, vastaan – ja eritoten Itä-Euroopan entisissä sosialistimaissa.Meilläkin oppositioon ovat jäämässä perussuomalaiset ja kokoomus.Kun mahdollisesti syntyvän hallituksen pääpuolueita ovat Sdp ja keskusta, arkikäyttöön voi vakiintua myös punamulta. Viimeksi Suomessa oli puna­multahallitus vuosina 1983–1987, Kalevi Sorsan (sd) neljäs hallitus.(kok) kuuden puolueen hallitusta kutsuttiin sixpackiksi, Juha Sipilän (kesk) hallituksen puoluejohtajia trioksi. Samalla logiikalla olisi luontevaa kutsua Rinteen viiden puolueen hallitusta vaikkapa viisikoksi.Enid Blytonin Viisikko-kirjat olivat menneinä vuosikymmeninä lasten suosimia seikkailukirjoja. Niissäkin eväiden syönti oli tärkeää.Rinteen vetämistä hallitusneuvotteluista voisikin hyvin tehdä Blytonin sarjaan jatko-osan Viisikko aarteen jäljillä.