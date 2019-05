Mielipide

Kaikkien puolueiden hallitus tasaisi vastuuta

EU-parlamenttivaalien

Nationalistipuolueet

Eri

Yksi

Haittapuolena

tuore tulos oli myrskyvaroitus, joka osoitti nationalististen puolueiden merkityksen kasvaneen yhä useammassa Euroopan maassa.Europarlamentissa yhteistyöhön uudella EAPN-nimellä pyrkivät nationalistipuolueet menestyivät muun muassa Italiassa ja Ranskassa ja saivat runsaat 20 paikkaa enemmän kuin viime vaaleissa. Lisäksi Brexit-puolue nousi EU-vaaleissa Britannian suurimmaksi ryhmäksi.ovat viime vuosina nousseet hallitukseen monissa Euroopan maissa, mutta hallitusvastuu ei näytä vähentäneen niiden kannatusta. Ideologialtaan kansallismieliset puolueet ovat päässeet hallitukseen ainakin Italiassa, Bulgariassa, Itävallassa, Latviassa, Norjassa, Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Virossa.Myöskään jossain maissa tapahtuneet nationalistipuolueiden hajaannukset eivät ole pysyvästi heikentäneet nationalistien suosiota. Esimerkiksi Itävallan Vapauspuolue jakautui sisäisten kiistojen vuoksi 2000-luvun alussa mutta palasi pian suurten puolueiden joukkoon ja lopulta hallitusvastuuseenkin. Suomessa sinisten irtautuminen perussuomalaista ei johtanut perussuomalaisten kannatuksen laskuun tämän kevään eduskuntavaaleissa.Maltillisissa puolueissa suhtaudutaan epäilevästi yhteistyöhön nationalistipuolueiden kanssa: liki kaikki kansallismieliset puolueet suhtautuvat vähintäänkin kriittisesti EU:hun ja kansainväliseen yhteistyöhön ylipäänsä. Itävallassa Vapauspuoluetta viime viikkoina koetellut korruptio­skandaali on herättänyt laajempaakin huolta siitä, kuinka Venäjä lisää vaikutusvaltaansa Euroopassa nationalistipuolueiden kautta.Nationalistipuolueet poikkeavat monilta osin maltillisista valtapuolueista myös nuivassa suhtautumisessaan maahanmuuttoon. Siksikin on ollut ymmärrettävää, että muut ryhmittymät ovat suhtautuneet karsaasti ajatukseen hallitusyhteistyöstä nationalistipuolueiden kanssa.Euroopan maissa nationalistiset puolueet ovat kuitenkin muuttaneet aiempaa poliittista tasapainoa, ja asetelma on heikentänyt mahdollisuuksia vakaaseen enemmistöparlamentarismiin.Nationalistipuolueet vaikuttavat eri maissa harjoitettuun politiikkaan, eikä tätä vaikutusta ole mahdollista eliminoida esimerkiksi sulkemalla puolueita poliittisen yhteistyön ulkopuolelle. Eristämällä jokin puolue eristetään yksi – ehkä kasvava – tyytymättömien kansalaisten joukko, ja se voi lisätä jännitteitä.Myös Suomessa enemmistöhallitusten muodostamisesta on tullut aiempaa vaikeampaa, kun perinteinen kahden suuren puolueen ­yhteistyö ei enää riitä hallitus­pohjan rungoksi.Tulevaisuuden kannalta Euroopan maissa voi olla tarpeellista miettiä uusia vaihtoehtoja hallituspohjiksi, jotta politiikkaan saataisiin palautettua vakautta ja ennustettavuutta.ratkaisuvaihtoehto nationalistipuolueiden sitouttamiseksi voisi olla niiden hyväksyminen parlamentaariseen hallitukseen, jossa olisivat edustettuina kaikki puolueet niiden parlamenttiryhmien kokoja vastaavassa suhteessa. Malli on tuttu suomalaisista kunnan- ja kaupunginhallituksista.Tämänkaltaista hallituspohjaa on Euroopan maissa käytetty lähinnä vain kriisiaikojen ratkaisuna. Poikkeus on Sveitsi: siellä tämänkaltainen parlamentaarinen hallitus on pitänyt maan politiikan vakaana jo 60 vuotta – nationalistisen SVP-puolueen viime vuosikymmenten kasvusta huolimatta.Kaikkien puolueiden hallitus antaisi nationalistipuolueille niiden kannatuksen mukaisen painoarvon harjoitetun politiikan sisältöön, mutta ei sen enempää. Kaikkien puolueiden hallitus vakauttaisi myös politiikan suunnan yli vaalikausien. Tämä taas mahdollistaisi nykyistä paremmin suurten ja vaikutuksiltaan kauaskantoisten uudistusten läpiviemisen. Myös yritysten investointien kannalta kaikkien puolueiden hallitus toisi ennustettavuutta.kaikkien puolueiden hallituksessa on, että mikään puolue ei voi kuvitella muuttavansa politiikan suuntaa kokonaan haluamaansa suuntaan päästessään vaalien jälkeen mahdollisesti ratkaisevaan valta-asemaan. Tämä on toisaalta myös mallin vahvuus.