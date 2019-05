Mielipide

Putkiremontteja tehdään usein ennenaikaisesti ja tarpeettoman laajasti

parissa toimivat yritykset ja eräät kiinteistöalan järjestöt käyttävät säännöllisesti puheenvuoroja, joissa pelotellaan asuntojen arvon romahtamisella, ellei putkiremonttia tehdä ”ennen kuin putket vuotavat”.Huoli putkistojen kunnosta tietyn ikäisissä kiinteistöissä on aiheellinen, mutta kiinteistöt ovat yksilöitä ja niiden omistajilla on erilaisia tavoitteita. Kun osakkaita pelotellaan korjaus­velalla ja alikorjaamisella, on syytä tuoda esille käänteinen näkemys: taloyhtiöitä myös ylikorjataan.Putkiremontteja päädytään tekemään tarpeettoman laajasti ja ennenaikaisesti siten, että osakkaiden maksettavaksi tulee liian kalliita remontteja liian ­aikaisessa vaiheessa toteutettuina. Ylikorjaamisesta ei kuitenkaan juuri puhuta. Asiaa olisi syytä tutkia.Tietoisesti toimien rakennusosat voidaan käyttää loppuun. Esimerkiksi harkittu vesivuotoriski voi olla järkevää ottaa, jos sillä saadaan lykättyä kallista remonttia kymmenen vuotta.Kiinteistöistä tulee pitää huolta, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Ammattitaitoinen isännöitsijä, joka pitää talo­yhtiön puolia 110-prosenttisesti ja on korostetun riippumaton palveluntuottajista, on hallituksen tärkein apu ja turva.Tärkeintä on, että taloyhtiöt suhtautuvat kiinteistön yllä­pitoon pitkäjänteisen suunnitelmallisesti ja tekevät tarpeelliset selvitykset huolellisesti ennen isoihin korjaushankkeisiin ryhtymistä.Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus lähtee siitä, että taloyhtiöllä tulee olla yhtiökokouksen hyväksymä strategia. Päätös putkiremontin toteutta­misesta nyt tai päätös sen lykkääminen vuosilla voivat olla molemmat oikeita, kunhan päätös on tehty ilman ulkopuolista painostusta, oikeaan tilanne­kuvaan perustuen ja pitkä­jänteiseen strategiseen ajatteluun pohjautuen.