Abortin syyperusteisuudesta on aika luopua

kiristäminen osassa Yhdysvaltojen osavaltioita on herättänyt keskustelun aborttioikeuden ­toteutumisesta myös Euroopan mantereella ja Suomessa.Suomi kuuluu Euroopassa harvaan joukkoon maita, joissa alkuraskauden keskeytykseen vaaditaan perusteluja ja syy. Naisen oma valinta ja toive eivät yksinomaan riitä, kuten esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Aborttilakimme on vanhentunut. Se ei enää heijasta ajan henkeä, jossa abortti nähdään nimenomaan naisen oikeutena päättää omasta kehostaan. Pian 50-vuotias laki kaipaa lähivuosina uudistamista.Keskeytyksistä suurin osa tehdään sosiaalisista syistä. Käytännössä keskeytyksen Suomessa saa aina, jos raskauden kesto on alle 12 viikkoa. Sosiaaliseksi perusteluksi käy mikä tahansa, mutta jokin syy tarvitaan.Olemme molemmat tehneet lääkärintyössä lukuisia aborttilähetteitä. Perusteluja vaativat lomakkeet eivät tuo prosessiin mitään lisäarvoa. Kohtaamisessa on kyse aborttia hakevan kuuntelusta, tukemisesta ja eteenpäin katsomisesta. Jatkoehkäisyn suunnittelu on myös tärkeää.Abortin saamisen tulee perustua raskausviikolle 12 asti naisen ilmoitukseen – ei yhden tai kahden lääkärin päätökseen. Nainen itse on oikea henkilö arvioimaan elämäntilannettaan ja mahdollisuuksiaan tulla vanhemmaksi. Lääkärin ammatti ei anna työ­kaluja tähän pohdintaan. Lääkärin tehtävä on taata turvallinen abortti eikä toimia portinvartijana naisen itse­määräämisoikeuden toteutumisessa.