Mielipide

Rahat ja keinot alkavat olla vähissä: Sote-uudistuksessa pitäisi nyt edetä ripeästi

Hallitus­neuvot­teluissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Merkittävä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sote-palvelujen

Maakuntien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallintoratkaisun

näytti syntyvän aika helposti poliittinen yhteis­ymmärrys siitä, että sote-uudistusta jatketaan 18 maakunnan pohjalta. Tämän jälkeen kansalaisia varmasti kiinnostaa, olisiko nyt vihdoin mahdollisuus myös onnistua uudistuksen toteuttamisessa.Varmaa vastausta ei tietenkään ole, koska toistaiseksi on tiedossa vain yleiset suuntaviivat. Vaikeimmat ongelmat ovat aiemminkin tulleet esiin yksityiskohdissa, joita isossa uudistuksessa riittää.Avoimia kohtia on paljon, ja lakipykälien hiominen voi helposti viedä pari vuotta. Jos huonosti käy, taas ollaan vaalien alla kiireellä ajamassa uudistusta maaliin.Tähän mennessä on ainakin opittu se, että kerralla ei kannata yrittää liian isoa uudistusta. Yksi vaalikausi on lyhyt aika, joten uudistus kannattanee jakaa osiin tai ainakin vaiheistaa sen toimeenpanoa. Sote-kysymyksissä on myös nähty, että poliittinen yhteisymmärryskään ei aina tuota perustuslain näkökulmasta toteuttamiskelpoista lainsäädäntöä.Sote-uudistuksen pitäisi nyt kuitenkin edetä ripeästi, sillä monessa kunnassa rahat ja keinot alkavat olla vähissä palvelujen turvaamiseksi väestön vanhetessa ja palvelutarpeen kasvaessa.ero edellisen hallituksen malliin on se, että yksityisiä sote-keskuksia ei ole tulossa julkisten rinnalle kilpailemaan asiakkaista. Tämä osa edellisen hallituksen valinnanvapauspaketista osoittautui useiden muutosten jälkeenkin mahdottomaksi toteuttaa. Se oli myös ideologinen ongelma vasemmistopuolueille, koska se olisi lisännyt yksityisen tuotannon osuutta julkisissa palveluissa.Asiakkaan valinnanvapaudessa on kuitenkin myös paljon hyvää, joten toivottavasti uusi hallitus ei ihan kokonaan sitä hylkää. Asiakkaan mahdollisuus valita palveluntuottaja kannustaa parantamaan palvelujen laatua. Tämä olisi selvä parannus esimerkiksi vanhusten palveluasumisessa ja vammaisten palveluissa, joiden kilpailuttaminen aiheuttaa asiakkaille hankaluuksia.Kilpailutusten sijaan pitkäaikaisesti palveluja tarvitseville voisi tarjota henkilökohtaisen budjetin, jonka turvin asiakas tai hänen omaisensa voisi valita esimerkiksi hoivakodin.rahoituksesta voi vielä tulla kiistaa. Mahdollinen maakuntavero ja muut rahoitusratkaisut on päätetty siirtää kaikkien puolueiden parlamentaarisen komitean valmisteltavaksi. Aikaa on ensi vuoden loppuun asti. Vaikka parlamentaarinen valmistelu voi olla sinänsä hyvä asia, tämä voi viivyttää uudistuksen etenemistä.verotusoikeus on ko­koomukselle vastenmielinen, ja kes­kustakin suhtautuu siihen varauksella, koska puolueet pelkäävät verotuksen kiristymistä ja kustannusten kasvua. Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto eivät ole tästä niin huolissaan.Uudistukseen liittyy myös laajempi palvelujen monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen, johon edellinen hallitus ei vielä päässyt käsiksi. Silloin puhutaan muun muassa Kelan kautta kulkevista rahoista, joihin kytkeytyy paljon poliittisia intohimoja.Pääkaupunkiseudulle on nyt ­luvattu etsiä erillisratkaisua, mutta sen löytyminen on epävarmaa. Jos se löytyisi, todennäköisesti myös muut suuret kaupungit, kuten Tampere ja Turku, vaatisivat omaansa.Hallituspuolueiden yksimielisyys hallintorakenteesta on vasta alku­sysäys uudistukselle. Olennaista on, milloin maakunnat pääsisivät muokkaamaan itse palveluja.etsimiseen on hukattu nyt yli kymmenen vuotta. Tänä aikana monet kunnat ovat muodostaneet vapaaehtoisia kuntayhtymiä, joilla ne yrittävät selvitä palveluiden järjestämisestä.Vapaaehtoinen kuntayhtymä toimii niin kauan kuin sen jäsen­kunnat pääsevät yhteisymmärrykseen rahoituksesta. Jännitteet isojen ja pienten kuntien sekä keskuskaupunkien ja muiden kuntien välillä nakertavat luottamusta.Esimerkiksi Kainuussa maakunnallinen kuntayhtymä on parantanut palvelujen saatavuutta, mutta tarvevakioidut kustannukset ovat yhä yli maan keskiarvon ja lääkärivaje maan suurin. Pulaa on myös hoitajista ja sosiaalityöntekijöistä.Pika-avuksi terveyskeskuksille on ehdotettu esimerkiksi lisää rahaa lääkärien palkkaamiseen ja hoito­takuuta lääkärille pääsystä viikossa. Se voi auttaa kuin laastari haavaan mutta ei riitä korjaamaan palvelujen rakenteellisia ongelmia.