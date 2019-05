Mielipide

Oppivelvollisuuden pidentäminen voi viedä ojasta allikkoon

Hallitusneuvottelujen

Lapsi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Kannatan

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

vetäjä Antti Rinne (sd) vahvisti, että hallitusneuvotteluissa on päästy sopuun oppivelvollisuuden pidentämisestä. Tämä on käsittämätöntä. Olen ymmärtänyt, että syitä pidennykseen ovat liian monen nuoren syrjäytyminen – jääminen opiskelun ja työelämän ulkopuolelle.voi alkaa oireilla koulun oppimistilanteissa jo aikaisin. Mikäli hänestä ei saada niin sanotusti koppia silloin, oireilu voi jatkua. Yläasteella tämä nuoreksi kehittyvä oppilas saattaa alkaa lintsata koulusta ja jopa jäädä koulusta kokonaan pois. Syynä voivat olla oppimisvaikeudet, lukemisen heikkous tai hankalat kotiolot.Miten ihmeessä oppivelvollisuuden pidentäminen voisi tuoda hänet takaisin kouluun? Hänhän vain jatkaisi lintsaamista vuoden lisää.Mielestäni peruskoulun aikana on kaksi tärkeää vaihetta, jolloin lasta voidaan auttaa tehokkaasti. Ensimmäinen on se hetki, kun luokanopettaja huomaa, että lapsi alkaa oireilla. Siihen tilanteeseen vanhemmat pitäisi saada paikalle, neuvottelu pystyyn ja lapselle lisäopetusta joko tukiopetuksena tai erityisopettajan antamana. Ja annetaan sitä oheisopetusta niin kauan kuin lapsi sitä tarvitsee oppimisen tukena.ratkaiseva vaihe on yläasteella annettu opinto-ohjaajan opetus ja työharjoittelut. Opo on peruskoulun ehkä merkittävin aikuinen. Opolle pitäisi antaa tarpeeksi aikaa käydä ammattimahdollisuudet huolella läpi ja järjestää työharjoitteluita niin, että teini saa tuntuman työhön ja mukaviin harjoittelupaikan työkavereihin. Hän näkee ja kokee, että työ on kivaa.Oppivelvollisuuden pidentäminen ei tietenkään ihastuta tai kiehdo yhtään sellaista oppilasta, joka on jo aikaisemmin päässyt vieraantumaan koulunkäynnistä. Ihmekorjaantumisia ei koulun viimeisinä vuosina valitettavasti tapahdu. Pidennyksellä voi mahdollisesti olla muidenkin kuin lintsaavien oppilaiden kohdalla opiskelumotivaatiota alentava vaikutus – mennään siis ojasta allikkoon.nykyistä peruskoulua. Opettajille tulisi saada tarpeeksi resursseja auttaa oppilaita tarvittaessa täsmätoimenpiteillä. Äidinkielen opetusta, kädentaitoja ja valinnaisaineita pitäisi lisätä. Kannatan myös lukion oppikirjojen maksuttomuutta ja ammattikoulujen tukemista kaikin tavoin myös.En kuitenkaan ollenkaan ymmärrä ajatusta oppivelvollisuuskoulun pidentämisestä.