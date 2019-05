Mielipide

Poliittinen kahtiajako on kärjistynyt Suomessakin

Poliittisia

Ilmiöstä

Polarisaatio

Yhdysvalloissa

ääripäitä edustavat näkemykset ovat viime vuosina vahvistuneet kaikkialla maailmassa.Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump vie republikaaneja oikealle, ja demokraattien kannattajat ovat siirtymässä vasemmalle: aiempaa harvempi demokraatti pitää itseään ”maltillisena” ja yhä useampi ”liberaalina” – se merkitsee melkein samaa kuin ”radikaali” Euroopassa.Amerikkalaisten tutkimusten mukaan polarisaatio eli asenteiden hajaantuminen mielipideasteikon ääripäiden suuntaan alkaa poliittisten toimijoiden keskuudesta, leviää tavallisten kansalaisten poliittisiin mielipiteisiin ja vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen.on viitteitä Suomessakin.Maahanmuutto on ollut perussuomalaisten johtaville poliitikoille vuosikausia ongelma, ilmastonmuutos taas ei. Perussuomalaisten vastakohta näissä asioissa on ollut vihreät, joka pitää ilmastonmuutosta yhteiskunnallisena ongelmana, toisin kuin maahanmuuttoa. Kumpikin puolue menestyi kevään eduskuntavaaleissa.Kahtiajaosta näkyi merkkejä jo Helsingin yliopiston tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin kuntavaaliehdokkaiden mielipiteitä vuosina 2012 ja 2017. Mielipiteet poimittiin Ylen vaalikoneen kysymyksiin annetuista vastauksista.Kannanotot turvapaikan saaneiden vastaanottamiseen olivat vaalien välillä jyrkentyneet sekä perussuomalaisten että vihreiden ehdokkaiden keskuudessa – perussuomalaisten suhtautuminen oli muuttunut entistä kielteisemmäksi, vihreiden entistä myönteisemmäksi. Itse asiassa perussuomalaisia lukuun ottamatta kaikkien eduskuntapuolueiden ehdokkaiden suhtautuminen turvapaikan saaneiden vastaanottamiseen oli muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Ympäristöasenteita mitattaessa perussuomalaiset oli ainoa puolue, jonka ehdokkaiden asenteet olivat muuttuneet selvästi aiempaa kielteisemmiksi.Samanlainen polarisaatio todettiin Helsingin yliopiston tutkimuksessa, jossa selvitettiin nuorten aikuisten asenteita ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja ja niiden jälkeen. Perussuomalaisten vaalivoiton jälkeen vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien asenteet olivat muuttuneet entistä maahanmuuttomyönteisemmiksi. Myös muiden puolueiden kannattajien joukossa ne, jotka vieroksuivat perussuomalaisia, muuttivat asennoitumistaan maahanmuuttoon myönteisemmäksi. Takana oli siis selvästi halu erottautua perussuomalaisista.yhtenäistää mielipiteitä ryhmien sisäisiksi ryppäiksi. Maahanmuuttoa ja ympäristöä koskevat näkemykset yhtenäistyivät kuntavaalitutkimuksen mukaan perussuomalaisten ja vihreiden sisällä: ne ehdokkaat, jotka jyrkensivät maahanmuuttonäkemyksiään, jyrkensivät myös ympäristökantojaan. Muissakin puolueissa ehdokkaiden näkemykset yhtenäistyivät.Yhteyden luominen aiemmin toisistaan irrallisina pidettyjen ympäristö- ja maahanmuuttokysymysten välille on merkki polarisaatiosta. Periaatteessa meillä voisi olla kansallismielinen ja populistinen puolue, joka korostaisi Suomen luonnon ja kansallismaiseman suojelua. Ja toisaalta voisi olla toinen puolue äänestäjille, joille luontoarvot ovat tärkeitä ja jotka haluavat kiristää maahanmuuttopolitiikkaa. Jo tapahtuneen polarisaation vuoksi tällainen puoluekehitys ei kuitenkaan vaikuta todennäköiseltä.Trumpin johtamien populistien viholliskuva on ”Washingtonin eliitti”. Etenkin perussuomalaisten viholliskuva on ollut ”ylisuvaitsevat vihreät”. Suomessa polarisaatio on vienyt punavihreään suuntaan, ja perussuomalaiset ovat miltei yksin liikkuneet vastakkaiseen suuntaan.Polarisaatio – mielipiteiden yhtenäistyminen ja kärjistyminen – muuttaa puolueiden mielipide-erot stereotyyppisiksi ja kaavamaisiksi viholliskuviksi. Kun erot ryhmien välillä terävöityvät, omaa ryhmää pidetään entistä parempana toiseen ryhmään verrattuna. Ja kun suuria eroavaisuuksia on yhä useammissa kysymyksissä, puolueiden välinen yhteistyö hankaloituu entisestään.Suomen poliittinen järjestelmä on ollut pitkään joustava. Muun muassa ympäristökysymysten ratkaisemisen kannalta olisi toivottavaa, että polarisaatio ei osoittautuisi pysyväksi ilmiöksi.