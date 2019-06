Mielipide

Sipilän hallituksen loppusaldo: Suomalaisille syntyi töitä, mutta käytösnumero jää huonoksi

Gaudeamus

Aloitetaan siitä,

Isoista asioista

igitur, sitten suurella tunteella maakunta­laulu.Hyvät työnne päättävät valtio­neuvoston jäsenet. Teillä on edessänne nyt uuden etsintä. Teille jää hyviä muistoja: työmatkat auton takapenkillä, yhteiset illat Kesärannassa, kaikki se, mille tuo Timo kehitti oman sanankin: hillotolppa, vai mikä se oli?Kun minut on tähän viran puolesta pyydetty, niin käydään nyt läpi, miten teillä meni – aikuisia kun ollaan.mikä meni hyvin. Teillä oli tavoite, että pitäisi saada lisää töitä. ”Suomi kuntoon” oli se laulu, jota Juha soitti. No, tässähän te onnistuitte. Kun aloititte 2015, työllisyysaste oli alle 68 prosenttia, nyt se on yli 72 prosenttia. Maailmanmarkkinoiden noususta tuli apua, mutta kyllähän tekin paljon teitte: hyvä! Vähän kannattaa ylpeäkin olla.Historia on julma: se muistaa isot asiat, mutta ei usein pieniä. Hyvin hoidettu Suomen satavuotisjuhla tai luoviminen EU:n osana hankalaksi muuttuneen Venäjän kyljessä unohtuvat. Teidän vuosiinne osui myös lähihistorian vaikein paikka, kun tuhansia pakolaisia tuli Suomeen täysin yllättäen. Homma pysyi hallinnassa, jotenkuten.muutama meni pieleen tavalla, jonka historia ikävä kyllä muistaa.Suomalaisten terveydenhuollon uudistaminen meni mönkään. ”Maakunnat” ja ideologinen ”valinnanvapaus” eivät sopineet yhteen. Se diili ei koskaan olisi mennyt tarkastuksesta läpi.Sekavaksi asiat menivät, kun ette hajonneet vaan jatkoitte töitä perussuomalaisten jakauduttua vuonna 2017. Sinisten käytös kummastutti, mutta Juha sieti sitä, koska oli pakko. Vastikään oikeuskansleri moitti puolustusministeri Jussia kirjoituksesta, jossa tämä nimitteli oikeustieteilijöitä ”talebaneiksi”. Ulkoministeri Timo sooloili maan linjan vastaisessa aborttimielenosoituksessa, mutta työ jatkui. Se näytti oudolta.Usein retoriikkanne repi, kun se olisi voinut rakentaa. Pakkolakien aikaan lietsoitte työntekijöiden ja yritysten välille konflikteja. Juhan outo hyökkäys Ylen uutisia vastaan jää historiaan.Kun railot levenivät, teidän tärkein tehtävänne olisi ollut rakentaa siltoja. Managerointi hoitui, mutta ajan isoja kysymyksiä kokoavaa hahmoa ei riveistänne sittenkään löytynyt.Ette te historian huonoin hallitus silti olleet, kuten joku väittää. Non sine laude approbatur – kun menette, niin ei teidän ilman kunnon kiitosta tarvitse mennä.Suvivirsi.