hauskin kännikohtaus ikinä. Näin on luonnehdittu Pekka Parikan Pohjan­maa-elokuvan kohtausta, jossa Aarno Sulkasen esittämä nimismies kuulustelee umpihumalaista Paavo Hakalaa. Kuulusteluun Hakalan suvun miehet päätyvät mentyään hiekkakuopalle juopottelemaan ja selvittelemään keskeneräisiä asioitaan, mukanaan esiin kaivettu vanha konepistooli.Esko Nikkari vetää roolinsa antaumuksella. Tämän päivän silmin henkilöhahmo näyttäytyy silti pikemminkin traagisena viinanviemänä kuin hauskana velikultana.Tosikkomaista tai ei, jotenkin tälle ei enää tee mieli tirskua.perjantaipullo edustaa jo katoavaa kansanperinnettä, ja suuri osa meistä suomalaisista on siirtynyt kirkkaasta viinasta miedompiin juomiin. Juomatavat ovat muutoinkin siistiytyneet.Etenkin nuorten humalajuominen on vähentynyt merkittävästi. Myös alkoholittomien oluiden ja viinien myynti on selvässä kasvussa.Todisteita ajan muutoksesta voi hakea vaikkapa jääkiekon MM-kultaa voittaneiden Leijonien kotiinpaluussa. Siinä missä edellinen mestaruus vuonna 2011 jäi muistikuviin känninhuuruisina karkeloina, oli tämänkertainen Bratislavan ihme fiksujen, roolimallin merkityksensä sisäistäneiden nuorten juhlaa.Näitä urheilusankareita ei tarvitse enää hävetä.alkoholinkulutus kasvoi viime vuonna. Näin pitkään jatkunut laskeva trendi katkesi. Toisin kuin pelättiin, homma ei kuitenkaan riistäytynyt käsistä, kun lainmuutos toi väkevät oluet ja lonkerot ruokakauppoihin. Kasvu selittyi käytännössä tilastoimattoman kulutuksen eli ennen kaikkea matkustajatuonnin lisäyksellä.Varsinkin Tallinnan-matkailu on juuri se Musta Pekka, joka sekoittaa lainsäätäjän pakan pyrkimyksissä vaikuttaa viinan kulutukseen tarjontaa ja veroja säätelemällä.Aihe nousi taas ajankohtaiseksi, kun Viro ilmoitti kuluvalla viikolla alentavansa oluen, siiderin ja viinan veroa 25 prosentilla. Muutos tulee voimaan heinäkuun alusta.Ratkaisun taustalla on muun muassa suomalaisten hiipunut ostosmatkailu Viroon.Naapurin päätös halventaa alkoholin hintoja oli ikävä yllätys Antti Rinteen (sd) johtamille hallitusneuvotteluille. Pelko viinan ja oluen laivatuonnin vilkastumisesta iskee pahasti näpeille aikeissa kartuttaa valtion verotuloja alkoholin verotusta kiristämällä. Jos olutlaatikon hinta nousee kotimaassa, yhä useampi hakee juotavansa reissaamalla Suomenlahden toiselle puolelle.aiheuttaa Suomessa valtavasti yhteiskunnallisia ongelmia, joiden hoitamiseen kuluu järjetön määrä verovaroja. Alkoholiin kuolee vuosittain vajaat parituhatta suomalaista. Viinasta koituu merkittäviä terveyshaittoja, tapaturmia ja sosiaalisia haittoja. Alkoholi on vähintäänkin osasyy monissa hukkumisissa, veneturmissa, kaatumisissa ja liikenneonnettomuuksissa.Eniten ryyppäävä kymmenes juo noin puolet kaikesta Suomessa kulutetusta alkoholista. Myös haitat kasautuvat tähän väestönosaan.Alkoholin liikakäyttö varjostaa kuitenkin myös meidän ihan tavallisten työssä käyvien, hyvin toimeentulevien ja perheellisten elämää. On aika kääntää katse sodanjälkeisen sukupolven suurkuluttajien stereo­typioista myös peilin suuntaan.Kuulun varmasti itsekin tähän joukkoon, jonka ruokapöytiin ja sohvailtoihin viinin siemailu on tullut jäädäkseen.Työikäisten tissuttelun ohella viime vuosina on havahduttu eläkeikäisten lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön.Märkien, vuosina 1946–1969 syntyneiden ikäluokkien pääsy eläkkeelle on tuonut näkyviin myös ikääntyvien naisten liiankin läheisen suhteen alkoholiin.on alkoholinkäytössä riskiaikaa, kun työpaineet hellittävät ja vapaa-aika lisääntyy.Eilen kilisteltiin kuohuviiniä, huomenna grillataan, sitten piipahdetaan terassille. Motiiveja, aiheita ja tilanteita riittää varmasti.Voisiko nyt alkava kesä olla erilainen? Kuinka moni meistä olisi valmis tunnistamaan ennalta ne tilanteet, joissa hauska hetki venähtää pitkäksi ja ilon sijaan tuotamme huolta ja murhetta läheisillemme?Ehkäpä pitkä kuiva kesä ei olisi ollenkaan huono ajatus.