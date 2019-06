Mielipide

Euroopan unionin on vastattava nuorten huoleen ilmastonmuutoksesta

Eurooppanuorten

Euroopan unioni

Ilmastonmuutoksen

Pohjoismaisena

Tuoreimpien

kyselyn perusteella nuorista 76 prosenttia haluaa, että EU-tason yhteistyötä lisätään erityisesti ilmastonmuutoksen torjunnassa. Nuoret ikäluokat ovat syntyneet EU-kansalaisiksi, joten eurooppalaisuus ja valtioiden rajat ylittävä ajattelu ovat osa heidän identiteettiään.Eurobarometrin mukaan nuoret ikäluokat myös suhtautuvat eurooppalaiseen yhteistyöhön myönteisimmin.on monella tapaa taitekohdassa sekä sisäisten paineiden että globaalin kehityksen vuoksi. Silti EU voi ottaa johtavan roolin globaalien ongelmien ratkaisussa.Euroopan taloudellinen painoarvo maailmassa on merkittävä, ja se käyttää vahvaa ohjausvoimaa esimerkiksi kauppapolitiikan keinoin. Euroopan on varmistettava oma kilpailukykynsä, mikä onnistuu parhaiten pyrkimällä aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijäksi. Näin Eurooppa voi tehdä myös talouskehityksen ja työllisyyden kannalta järkeviä, hyvinvointia lisääviä päätöksiä.torjunta tulee asettaa heinäkuussa alkavan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden pääteemaksi, koska sen aikana määritellään suuntaviivat komission viisivuotissuunnitelmaan sekä unionin rahoituskehykseen.Suomen pitää aktiivisesti kirittää ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ympäristön kannalta haitallisten maatalous- ja yritystukien uudistaminen ohjaisi tuotantoa konkreettisella tavalla. EU:n tulisi myös lisätä investointeja puhtaaseen energiaan, liikenteen päästöjen vähentämiseen, kiertotalouteen sekä koulutukseen ja osaamiseen.Ilmastonmuutos luo edellytyksiä aivan uudenlaisen liiketoiminnan ja työpaikkojen syntymiselle, jos sille luodaan riittävät kannusteet.hyvinvointivaltiona Suomen on luontevaa korostaa ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutuksia EU-kansalaisten hyvinvointiin ja työllisyyteen.Toimet eivät saa lisätä taloudellista eriarvoisuutta tai epävarmuutta, vaan niiden tulee poistaa sitä. Muutoksen oikeudenmukaisuus on välttämätöntä, jotta kansalaiset, palkansaajat ja kuluttajat sitoutuvat siihen.tietojen mukaan vasta käydyissä eurovaaleissa eurooppalaiset äänestivät vilkkaammin kuin 20 vuoteen. Parlamentin rooli EU:n päätöksenteossa on kasvanut, ja näin kansalaiset todella ohjaavat Euroopan tulevaisuuden suuntaa.Vaalien tuloksella on vaikutuksensa myös siihen politiikkaan, jota Suomi EU:ssa ajaa. Nuorten tulevaisuutta koskevia päätöksiä tehtäessä nuoria tulisi kuunnella erityisen herkällä korvalla. Unionin tuleva uskottavuus nuorten silmissä riippuukin siitä, kuinka hyvin se vastaa odotuksiin, joita nuoret asettavat. Huoli tulevaisuudesta on otettava tosissaan, jotta luottamus eurooppalaiseen yhteistyöhön säilyy jatkossakin korkeana.