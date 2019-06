Mielipide

Vanhemmat, perehtykää lastenne nettimaailmaan

Mikä

on rakkain muisto lapsuutesi kesälomista?Meistä moni muistelee erityisellä lämmöllä kesäloman ensimmäistä päivää. Sitä aamua, jolloin opettaja ojentaa kevättodistuksen ja lähettää halauksen saattelemana pitkälle kesälomalle. Niitä kaikkia suunnitelmia, joita lomaa varten on kavereiden kesken laadittu. Sitä taianomaista hetkeä, kun koulun ovet suljetaan ja kotiläksyt voi unohtaa viikoiksi.Lukuvuotensa päättävistä lapsista kaikki eivät odota kesälomaa yhtä innokkaasti.Elisan tekemän tutkimuksen mukaan 15–17-vuotiaista lapsista yli 60 prosenttia on kokenut netissä kiusaamista tai häirintää. Lukuvuoden päättyminen ei enää tänä päivänä tarkoita kiusaamisen loppumista. Kiusaajat seuraavat nettiyhteyden myötä lapsia kaikkialle, myös kesälomalle.Tiedämmekö me, mitä lapsemme verkossa kokevat? Meistä vanhemmista joka viides ei tiedä, kiusataanko lastamme netissä. Meidän vanhempien on toisinaan vaikeaa ymmärtää sitä maailmaa, jossa lapsemme kasvavat. Nykypäivän kasvu­ympäristö on kovin erilainen kuin se ympäristö, jossa me itse olemme kasvaneet.Tunnistammeko me edes nettikiusaamista? Netin törkykirjoittelun takia saattaisimme ajatella, etteivät lapsemme vastaanottamat viestit ole kovin pahoja.Ympäristön vieraus ei kuitenkaan saa olla esteenä sille, ettemmekö voisi puuttua kiusaamiseen.Loman alkaminen tarjoaa meille vanhemmille mahdollisuuden viettää lastemme kanssa enemmän aikaa ja kuunnella, mitä heillä on kerrottavanaan sekä keskustella kiireettä myös vaikeista asioista.Haluamme haastaa kaikki vanhemmat perehtymään lasten nettimaailmaan, tutustumaan lasten käyttämiin sovelluksiin ja keskustelemaan nettikiusaamisesta. Näin me voimme auttaa lapsiamme nauttimaan kesälomasta ja luomaan omia rakkaita kesälomamuistoja.