Kotitalousvähennystä tarvitaan onnellisen vanhuuden turvaamiseksi

hallitusohjelmassa kaavaillaan kotitalousvähennyksen laskua 50 prosentista 40 prosenttiin. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä laskee 2 400 eurosta 2 250 euroon. Huolestuttavaa.Vanhusten tilanteesta puhutaan paljon. Kotitalousvähennys on antanut monelle vanhukselle mahdollisuuden ostaa itse siivous- ja hoivapalveluita kotiin ja taata sitä kautta pärjääminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään.Kotitalousvähennys mainitaan usein valitettavasti hyvätuloisten eduksi. Tunnen kuitenkin useita pienituloisia eläkeläisiä, joille kotitalousvähennys on mahdollistanut hoivan hankinnan kotiin. Heillä vero­prosentti on pudonnut lähelle nollaa hankinnan myötä, ja se on konkreettisesti osoittanut vanhukselle tämän hienon hyödyn.Nämä itselleen palveluita ostavat vanhukset pitää palkita siitä, että he pyrkivät asumaan kotonaan, pitävät yllä toimintakykyään ja estävät mielialan laskua ja sitä kautta vähentävät julkisen sektorin sairaanhoidon kuluja. Rahaa säästyy, kun nämä ihmiset eivät ole laitoksissa hoidettavina eivätkä terveyskeskusten lääkärijonoissa.Ehdotan, että onnellisen vanhuuden merkeissä kotitalousvähennys nostetaan eläkeläisille vähintään 60 prosenttiin, mieluiten jopa sataan. Lisäksi hankintaenimmäismäärää on nostettava runsaasti.