Mielipide

Filmikamerasta tuli kapinaa

Kaivoin

Vuosi 2007

Emme

esiin vanhan filmikamerani. Se löytyi vinttikomeron laatikosta printti­valokuvien seasta. Kameraa oli käytetty viimeksi kai joskus vuosituhannen vaihteessa, mutta filmi siellä oli yhä sisällä.Teini-ikäinen tytär oli innoissaan.Oletin, että kyse on retrohenkisyydestä, jossa nykynuoriso innostuu vanhempiensa nuoruuteen kuuluneista asioista. Niin kuin revityistä farkuista, Ultra Brasta tai otsatukasta.Ei. Kävi ilmi, että filmikameralla kuvaaminen on nykyisin lit. Siis mahtavaa, coolia.”Siinä tulee konkreettisia kuvia, jotka säilyy. Niitä on kiva pitää kädessä”, tytär perusteli.Kyse onkin siis kapinasta. Antidigitalisaatiosta.oli valtava käänne viestinnän historiassa. Älypuhelin ja sosiaalinen media löivät läpi. Ihmiset alkoivat kulkea kamera aina mukanaan ja ladata kuvia verkkoon. Maailmassa otettujen valokuvien määrä räjähti. Viime vuonna maailmassa otettiin yli biljoona (tuhat miljardia) digivalokuvaa. Se on vain arvio. Mutta sekin tarkoittaa yli kahta miljoonaa kuvaa joka minuutti.Missä ne kuvat ovat? Kännykän muistissa, tietokoneella sekalaisissa kansioissa, kaappiin jääneellä kovalevyllä. Mutta jäivätkö ne Rooman-matkan kuvat vanhan puhelimen muistiin? Vai tuliko ne ladattua pilvipalveluun, joka lakkasi olemasta tai unohtui?Digiavaruus on iso paikka etsiä kuviaan. Paljon isompi kuin vinttikomero.muista miljardia kuvaa. Muistamme yhden.Muistamme MM-kullan juhlijan kumiveneessä, hukkuneen syyrialaispojan rannalla, Tiananmenin mielenosoittajan panssarivaunun edessä, Kekkosen käsi taskussa kuin Napoleonilla, Marilynin mekko korvissa, päättömän naisen Pitkälläsillalla.Digitalisaatio vei meidät ylettömyyden aikaan. On liikaa kuvia, dataa, hälyä, kaikkea. Merkityksellisyys hukkuu tulvaan. Kun voi kuvata kaiken mitä haluaa, epäselväksi jää, mitä oikeasti haluaa kuvata.Filmikamerassa on toisin.”Jokainen kuva on erityisempi, koska filmiä on vain rajoitettu määrä”, tytär sanoi.Mökkireissun jälkeen kysyin tyttäreltä, kuinka monta kuvaa hän oli ottanut viikonlopun aikana.Kolme.