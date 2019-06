Mielipide

Kokeilukulttuurissa on yhä parantamisen varaa

Julkisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeileva

Kokeilutoimintaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeilutoiminnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokeilujen

Vaikka

organisaatioiden tulee olla yhä nopealiikkeisempiä ja kyvykkäämpiä uudistumaan monimutkaisten ongelmien keskellä. Viime vaalikaudella hallituksen keskeinen keino uudistaa yhteiskuntaa ja tuottaa uutta kasvua oli kokeilujen ja kokeilukulttuurin edistäminen.Suomi tavoittelee edelläkävijyyttä kiertotaloudessa: materiaalien kierrot pyritään sulkemaan ja käyttämään mahdollisimman vähän neitseellisiä raaka-aineita. Tästä huolimatta luonnonvarojen käyttö Suomessa kasvaa jatkuvasti.Kiertotalouteen siirtyminen vaatii teknisiä innovaatioita ja niiden käyttöönottoa, mutta usein suurimpia muutoksen esteitä ovat ihmisten asenteet: emme halua muuttaa ­tapoja, joihin olemme tottuneet.Kiertotalous on materiaalien kierrättämistä laajempi käsite – siihen kuuluu esimerkiksi jakamistalous. Kiertotalous koskee monia yhteiskunnan osa-alueita, emmekä tarkkaan tiedä, miten kiertotalouteen siirtyminen kannattaisi toteuttaa.toiminta sopii erityisesti monimutkaisten, ihmiskeskeisten järjestelmien kehittämiseen ja palveluiden innovoimiseen. Kokeilut ovat konkreettinen yhdessä tekemisen tapa, jolla tähdätään tarve­lähtöisten ratkaisujen löytämiseen ja muutoksen johtamiseen.Näin ollen kokeiluja kannattaa hyödyntää esimerkiksi juuri kiertotalouteen siirtymisen tukena. Kokeileva Suomi -kärkihankkeessa on tehty kiertotalouteen liittyviä pien­kokeiluja: on esimerkiksi vähen­netty ruokahävikkiä vantaalaisen ammattikorkeakoulun suurtalous­keit­tiössä ja neuvottu pääkaupunkiseudun kauppakeskusten asiakkaita kestävässä pukeutumisessa.tulisi kehittää, jotta siitä saataisiin paras hyöty irti.Julkisen sektorin kokeilut koetaan jo nyt tärkeiksi työkaluiksi toiminnan kehittämisessä ja uusien rat­kaisujen etsimisessä. Ilmapiiriä ja asenteita pidetään pääsääntöisesti myönteisinä, ja kokeiluihin uskalletaan lähteä aiempaa rohkeammin.Kokeiluja osataan käynnistää ja toteuttaa, mutta niiden loppuun saattamisessa ja erityisesti tulosten hyödyntämisessä on toivomisen ­varaa. Yksittäiset kokeilut ovat jääneet irrallisiksi, jolloin niistä saaduista opeista – onnistumisista ja epäonnistumisista – ei kerry yhteisesti hyödynnettäviä tietovarantoja.Kokeilujen ja kokeilukulttuurin rooli osana poliittista päätöksen­tekoa ei ole ylipäätään vielä vakiintunut, eikä esimerkiksi kiertotalouskokeilujen oppeja ole täysimittai­sesti hyödynnetty.tulisi aina lähteä käytännön tarpeesta. On tär­keää huolehtia siitä, että tuloksia hyödynnetään ja että hyödyntäjät ovat kokeiluissa aidosti ja riittävän aikaisessa vaiheessa mukana.Kokeiluja toteutetaan usein val­tionhallinnon ulkopuolisin varoin, kuten EU:n aluekehitysrahoituksen avulla. Kokeiluja ovat rahoittaneet myös erilaiset säätiöt.Rahoittajat voisivat vaatia kokeilujen tuloksilta enemmän vaikuttavuutta. Resursseja tulee kohdentaa myös tulosten raportoimiseen, niistä viestimiseen ja sen varmistamiseen, että hyvät ratkaisut jalkautuvat käyttöön.tuloksia voitaisiin hyödyntää paremmin, jos ministeriöiden välille perustettaisiin poikkihallinnollinen verkosto, joka levittäisi ja vahvistaisi yhteisiä käytäntöjä.Valtionhallintoon voitaisiin perustaa koordinoiva kokeilu- ja innovaatiotoiminnan yksikkö, jolla olisi tiivis yhteys etenkin eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaan ja valtioneuvoston kansliaan. Yksikkö jatkaisi Kokeileva Suomi -kärkihankkeen ja kokeilutoiminnan parlamentaarisen neuvottelukunnan työtä.Verkosto tarvitsisi myös alueellisia kokeiluyhdyshenkilöitä. He lisäisivät kokeiluihin liittyvää viestintää ja vertaistukea sekä kehittäisivät ­kokeiluosaamista. Näin parannettaisiin paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden vuorovaikutusta ja tietopohjaista päätöksentekoa.julkisen sektorin kokeilujen edistämiseksi on jo tehty paljon, kokeilukulttuuri on vasta rakentumassa. Todellinen muutos ja toimintamallien levittäminen laajemmin edellyttävät pitkäjänteistä hallituskaudet ylittävää kehittämistyötä. Kiertotalouteen siirtymisen ongelmiakin voidaan ratkaista kokeilemalla, mikä toimii ja mikä ei.Riina Antikainen ja Jarno PoskelaAntikainen on kestävän kiertotalouden ohjelman johtaja ja professori Suomen ympäristökeskuksessa. Poskela on innovaatiotoiminnan konsultti Innotiimi oy:ssä. He olivat laatimassa kokeilukulttuuria koskevaa selvitystä, jonka valtioneuvoston kanslia julkaisi alkuvuodesta.