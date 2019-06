Mielipide

Pääkaupunkiseutu tarvitsee rohkeaa kirkollista journalismia

Espoon

, Helsingin ja Vantaan seurakuntien yhteinen Kirkko ja kaupunki -media on monelle ainoa yhteys kirkkoon. Nyt vantaalaispäättäjät suunnittelevat irtautumista yhteistyöstä.Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakunnat yhdistivät voimansa vuoden 2017 alusta ja ryhtyivät julkaisemaan koko pää­kaupunkiseudun yhteistä Kirkko ja kaupunki -mediaa. Monikanavaiseen kokonaisuuteen kuuluvat koteihin kahden viikon välein jaettava lehti, verkkomedia ja Joulu­radio.Koko pääkaupunkiseudun yhteistyötä suunniteltiin vuosia. Tavoitteena oli kirkon arvoja avarasti edustava nykyaikainen journalistinen media, joka tavoittaa erityisesti niitä seurakuntien jäseniä, joiden suhde kirkkoon on etäinen. Yhdessä tekemällä tavoiteltiin sekä laatua että kustannusten karsimista.Kirkko ja kaupunki on onnistunut tavoitteissaan hyvin. Se on korkeatasoinen ja monipuolinen kirkon media, jota seurataan myös kirkollisen sisäpiirin ulkopuolella.Kahdessa vuodessa se on myös tuottanut pääkaupunkiseudun seurakunnille yhteensä yli kolmen miljoonan euron säästöt verrattuna erillisiin lehtiratkaisuihin.Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto on nyt esittänyt Kirkko ja kaupunki -sopimuksesta irtautumista. Kirkkovaltuusto päättää asiasta tänään tiistaina.Keskeiseksi syyksi neuvosto kertoo talouden. Suuria rakennusprojekteja käynnistäneen Vantaan seurakuntayhtymän kirkkoneuvosto katsoo, että sen pitäisi tinkiä yhteisestä journalistisesta mediasta ja keskittyä enemmän paikalliseen tapahtumaviestintään ja markkinointiin.Taloudellisten perustelujen taustalla on myös aatteellisia syitä: jotkut eivät pidä Kirkko ja kaupunki -lehden tavasta uuti­soida avoimesti kirkon asioista, jotkut karsastavat avaraa ja arkipäivän kristillisyyttä korostavaa otetta. Joidenkin mielestä lehden pitäisi keskittyä kirjoittamaan seurakuntien toiminnasta.Kirkon jäsenistön enemmistön elämänkysymyksiä tai tarpeita perinteinen seurakuntatoiminta ei kuitenkaan tavoita. Monelle juuri Kirkko ja kaupunki on postiluukusta kolahtava tai netistä löytyvä yhteys kirkkoon.Kirkko ja kaupunki on toteuttanut pääkaupunkiseudun kirkkovaltuustojen sille linjaamaa tehtävää tarjoamalla aineksia uskonnolliseen, elämänkatsomukselliseen ja eettiseen pohdintaan sekä foorumin kirkolliselle ja yhteiskunnalliselle keskustelulle. Toivottavasti Vantaan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto ymmärtää sen arvon ja päättää hedelmällisen ja ­arvokkaan yhteistyön jatkumisesta.