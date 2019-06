Mielipide

Ketä oppi­velvollisuuden pidentäminen haittaa?

on päätetty oppivelvollisuuden pidentämisestä toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Kannatan lämpimästi tätä mahdollisuutta nostaa kaikkien suomalaisten koulutustasoa ja mahdollistaa nykyistä paremmat elinikäisen oppimisen tiedot ja taidot jokaiselle.Oppivelvollisuuden pidentämistä kritisoivat vetoavat siihen, ettei koulunpenkillä istuminen sovi nuorelle, jolla jo peruskoulussa on ”kouluallergiaa”.Oppivelvollisuutta ei tule nähdä vain automaattisena jatkumona peruskoulun kaltaiselle koulun penkillä istumiselle vaan yksilön kansalaisvelvollisuutena huolehtia omasta osaamisestaan ja työelämäkelpoisuudestaan. Tähän tarvitaan uusia joustavia koulutuspolkuratkaisuja, vaihtoehtoisia tapoja opiskella, oppimisen tukea ja henkilökohtaista ohjausta. Näitä ehdotuksia on esitetty erilaisissa syrjäytymisen ehkäisyhankkeissa parin vuosikymmenen ajan.Hankkeet eivät ole kuitenkaan tuottaneet toivottuja tuloksia, sillä ne kohdistuvat vain osaan koulupudokkaita ja ovat lyhytkestoisia. Nämä ansiokkaat mallit voidaan ottaa täydentämään koulutusjärjestelmän palvelumallia.