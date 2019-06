Mielipide

Joukkuepelikansa kokeilee hyviä kehiä

kiistelyjen keskellä Suomessa on löytynyt vihdoin viikon sisällä peräti kaksi asiaa, joista kaikki ovat samaa mieltä: meistä on tullut joukkuepelikansaa, ja työttömät pitäisi saada töihin.Nämä kaksi asiaa näyttävät nyt myös lyövän kättä tuoreessa hallitusohjelmassa.Työllisyysaste on Suomessa muita Pohjoismaita pienempi kaikilla koulutusasteilla, kaikissa ikäryhmissä ja myös sukupuolesta riippumatta sekä miehillä että naisilla. Miten siis ihmiset työllistyisivät nykyistä paremmin: voisiko valtio hakea vauhtia siitä, miten yrityksiä ja joukkuepelejä johdetaan?johtamisopit kertovat, että menestys syntyy joukkuepelistä, pelon poistamisesta, empatiasta, innostamisesta ja rohkaisemisesta. Jos johtaja käskyttää autoritaarisesti ja rankaisee virheistä, syntyy pelon kierre, jossa ihmiset eivät saa itsestään parasta irti.Tätä on tutkittukin. Esimerkiksi Aalto-yliopiston professori Matti Keloharju selvitti taannoin, miten Ruotsin suurimpien pörssiyhtiöiden toimitusjohtajiksi edenneet erosivat muusta väestöstä. Tutkijat analysoivat armeijan alokkaille tehtyjä testejä ja tulokset olivat kiinnostavia. Huippujohtajat olivat muutaman sentin keskimääräistä pidempiä ja selkeästi älykkäitä, mutta varsinaisesti suuryritysten toimitusjohtajat erottuivat muista tunneälyllään. He olivat sosiaalisia ja sinnikkäitä, ottivat vastuuta ja tekivät aloitteita, ja heillä oli vakaa tunne-elämä.Kuulostaa Jukka Jaloselta. Kuten Suomen joukkueen historian tunteva Alpo Suhonen asian tiivisti, Jalosen keskusteleva valmennustyyli oli irtiotto ajasta, jolloin pelaajat tottelivat käskyttävää valmentajaa ja sitten ryyppäsivät kisojen aikana salaa.muistuttaa johtamista: luodaan järjestelmä, joka yrittää auttaa ihmisiä onnistumaan. Aktiivimalli yritti aktivoida ihmisiä, mutta mallin rivien väliin oli kirjoitettu tyly viesti. Leikkuri niputti kaikki työttömät yhteen ja käänsi heihin syyttävän sormen: työttömyyden syy on työttömässä itsessään. Syytös on kova maassa, jossa työ on ollut ihmisarvon mitta.Syytös on myös kova yhteiskunnassa, jossa työttömyys voi osua keneen tahansa. Työelämä on mullistuksessa, koulutus voi vanhentua tai osaaja tipahtaa tyhjän päälle. Luova tuho syö ammatteja ja työpaikkoja ja työt vaihtuvat monilta. Työttömyys taas aiheuttaa tutkitusti stressiä, masennusta ja ahdistusta ja näkyy jopa kuolleisuusluvuissa.jouduin työttömäksi 1990-luvulla, työhaluissani ei ollut vikaa. Tein paljon kaikkia pätkä- ja keikkatöitä, mutta silti järkevän työpaikan hankkiminen kesti useamman vuoden. En usko, että aktiivimalli olisi parantanut kykyäni hakea työtä tai oloani, joka oli usein surkea ja välillä lamaantunut. Muistan hiljaisia aamuja, jolloin tunsin olevani täydellinen sivullinen ja koko muu maailma tuntui olevan liikkeessä. Oli raskasta olla se ainoa ihminen, joka hokee, ettei minussa ole mitään vikaa, kun luin ”valinta ei osunut tällä kertaa teihin” -kirjeitä, joissa kerrottiin valtavista hakijamääristä.Suomi eroaa muista Pohjoismaista siinä, että muualla panostetaan enemmän pehmeämpiin keinoihin kuten työvoimapalveluihin, joissa työttömiä sparrataan. Ruotsissa järjestetään myös tukitöitä, Tanskassa työllistetään ja koulutetaan erityisesti osatyökykyisiä. Nämä keinot näyttävät nyt nousseen Antti Rinteen hallitusohjelmaan, jossa puhutaan henkilökohtaisemmasta palvelusta, koulutuksesta, kuntoutuksesta ja palkkatuesta työllistymiseen.yhteiskuntien ja myös Suomen menestys rakentui sotien jälkeen teorialle hyvistä kehistä. Ruotsalainen taloustieteilijä Gunnar Myrdal esitti, että talouskasvua voidaan pistää liikkeelle panostamalla terveyteen ja koulutukseen, mikä tuottaa lisää talouskasvua ja mahdollisuuksia uusiin panostuksiin. Hyviä kehiä pyöritti ajatus joukkuepelistä: kaikki yritettiin imuroida mukaan talouskasvun tekemiseen.Hyvät kehät eivät ole viime aikoina olleet esillä Suomessa politiikassa, ideaa ovat pitäneet elossa lähinnä yritysten johtamisopit. Seuraavista vuosista onkin tulossa testikausi sille teorialle, toimivatko hyvät kehät myös työllistämisessä. Ehkä työttömät ovat samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin: myönteinen sparraus ja empatia saattavat toimia paremmin kuin epäonnistumisista syyttäminen ja rangaistusten pelko.