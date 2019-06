Mielipide

Vihreiden nousukiito syventää Saksan hallituksen kriisiä

seurasi Saksan valta­puolueissa kamala kankkunen. Sekä kristillis­demokraatit että sosiaalidemokraatit menettivät miljoonia ääniä ja etsivät nyt syyllisiä.Meidän muiden murhe Saksan kriisi on siksi, että Saksan hallituksen kaatuminen juuri nyt, kun EU-maiden johtajat yrittävät sopia EU-komission johtajasta ja muista EU:n tärkeistä posteista, vaikeuttaisi vallanjakoa entisestään. Jos hallitus kaatuisi, muut joutuisivat odottamaan, että kokoon saada uusi joko vaaleilla tai ilman vaaleja.laittoivat katastrofituloksensa jälkeen autopilotin päälle ja syyttivät reilun vuoden puoluetta johtanutta ­Andrea Nahlesia vaalitappiosta. Nahles ilmoitti sunnuntaina jättävänsä saman tien paitsi puoluejohdon myös politiikan.Kristillisdemokraattien uusi johtaja Annegret Kramp-Karrenbauer yritti vierittää syytä CDU:n äänestäjäkatoon Youtube-kanavalla hallituksen politiikkaa ennen vaaleja arvostelleen sinitukkaisen tubettajan Rezon niskoille. Rezon 55-minuuttisesta CDU:ta ja SPD:tä roimivasta politiikkatykityksestä tuli Saksassa näiden vaalien viraali-ilmiö.Rezon syyttäminen sai Kramp-Karrenbauerin vaikuttamaan paitsi todellisuudesta vieraantuneelta internetin sensuroijalta myös kykenemättömältä myöntämään puolueensa suuria ongelmia tavoittaa nuoria äänestäjiä.näyttivät sen vauhdin, jolla vihreistä on tulossa Saksan johtava puolue. Vihreiden nousukiito syventää Saksan hallituksen kriisiä. CDU ja SPD yrittävät nyt ymmärtää, mitä niiden pitäisi tehdä ja kenen johdolla.Ensinnäkin ilmastopolitiikka on otettava tosissaan. Se ratkaisi EU-vaalit.Toisekseen nuoret eivät ole menetetty sukupolvi vaan poliittinen voima, jonka esittämät kysymykset on otettava tosissaan. Tämän ajan trendi ei ole vain ­kansalliskonservatiivisen nationalismin vahvistuminen, vaan erityisesti se, miten urbaani ja liberaali Sukupolvi 2019 verkostoituu uudella tavalla ilmastopolitiikan ympärille.Sukupolvi 2019:n saa toimimaan paitsi perinteisten puolueiden kyvyttömyys hillitä ilmastonmuutosta myös muut suuret kysymykset kuten tietosuoja, kohtuuhintainen asuminen, koulutus, epätyypillisiä työsuhteita tukevat turvaverkot ja kestävä maahanmuutto. Sukupolvi 2019 on myös suvereeni toimimaan digitaalisessa kansalaisyhteiskunnassa.Jos tämä on perinteisille valtapuolueille yllätys, niiden aika on syystä ohi.