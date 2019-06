Mielipide

Suomesta Euroopan akkuteollisuuden keskus

Suomella

Voimme

Onnistuminen

Esimerkkinä

Puhtaasta

on hyvät mahdollisuudet nousta akkuteknologian johtavaksi maaksi. Akkuihin tarvittavien mineraaliraaka-aineiden osalta olemme Euroopassa ylivertainen.Suomi on maa, jonka kallioperästä löytyvät lähes kaikki tarvittavat akkumineraalit: on litium-, koboltti-, nikkeli ja grafiittimalmeja.Lisäksi Suomeen on rakenteilla akkukemikaaleja tuottavia tehtaita. Terrafame rakentaa akkukemikaalitehdastaan Sotkamoon, Basf valmistelee vastaavaa projektia Harjavallassa. Keski-Pohjanmaalla on Keliber oy:n Euroopan ensimmäisen litiumkaivoksen ja kemiantehtaan muodostaman kokonaisuuden valmistelu pitkällä.Suomessa ja Euroopassa luoda sekä eettisesti että ekologisesti kestävän akkuteollisuuden ja toimia esimerkillisesti. Raaka-aineiden jäljitettävyys on nousemassa tärkeään asemaan, kun kaivostoiminnalla tuotettujen raaka-aineiden edellytetään yhä useammin tulevan tunnetuista ja vastuullisesti toimivista kaivoksista. Siksi Suomesta peräisin olevat mineraalit kiinnostavat.Nyt haasteena on, että meidän täytyy osata hyödyntää asemamme. Se edellyttää lisäpanostuksia useilla eri suunnilla.edellyttää, että yrityksiä koskeva sääntely säilyy ennakoitavana. Uudet mahdollisuudet ja innovaatiot on mahdollisuuksien mukaan kyettävä huomioimaan tulevissa muutoksissa sekä mahdollisissa vero- ja tukiratkaisuissa. Teollisuuden verotuksen kokonaisuutta on tarkasteltava suhteessa Suomen kilpailijamaihin.On kaikilta osin huolehdittava, että Suomella on mahdollisuus pärjätä kilpailussa uusista investoinneista akkutuotannon arvoketjuun.Suomessa tehdään merkittävää tutkimusta niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Jatkossa tutkimuksen rahoitus on turvattava ja lisäpanostuksia pitää kyetä tekemään: akkustrategiaan pohjautuva koordinoitu tutkimus- ja innovaatiotoiminta on avain menestykseen.hyvistä avauksista voidaan mainita Espoon Otaniemessä sijaitseva Circular Raw Materials Hub -tutkimuslaboratorio, jossa kehitetään akkumineraalien tutkimusta Aalto-yliopiston, Geologian tutkimuskeskus GTK:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteishankkeessa kohti kansainvälistä kärkeä.Oulun yliopiston soveltavan kemian tutkimusryhmä on tehnyt vuodesta 2007 tutkimustyötä akkukemikaalien parissa läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Kokkolassa ja Oulun kampuksella sijaitsevat tutkimuslaboratoriot muodostavat akkukemikaalien ja -kennojen valmistukseen ja karakterisointiin ainutlaatuisen tutkimusympäristön.Euroopasta voi syntyä akkujen avulla malli saasteettomalle kaupunkikehitykselle. Eurooppa – ja eritoten Suomi – pystyy osoittamaan vastuunsa ja edelläkävijyytensä ekologisuudessa panostuksillaan vihreään teknologiaan.Akkuteollisuuden arvoketjun vahvistuminen on suuri mahdollisuus maallemme.