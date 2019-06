Mielipide

Eurovaaleista piti tulla hajaantumisen huipentuma, loppuräjähdys, populistien eurojytky – Tulikin luovaa tuhoa

eurovaalien piti olla Euroopan unionin vuosia jatkuneen hajaantumis­kehityksen huipentuma, loppuräjähdys, populistien eurojytky.Vaalien alla analyysi toisensa jälkeen pohti sitä, montako edustajaa yhteistyön syventämistä ja unionia vastustavat voimat saavat EU-parlamenttiin. Jopa kolmasosan siivua odoteltiin. Uutisissa ja selvityksissä mittailtiin, missä asioissa ja kuinka tuloksellisesti populistien euroedustajat saavat voittonsa jälkeen unionin toiminnan sekaisin.tulos yllätti. Populistiset, EU-vastaiset puolueet saivat lisää paikkoja, mutta paljon odotuksia vähemmän. Sen ei olisi oikeastaan pitänyt olla yllätys, sillä EU:n kannatus nousi vaalien alla korkealle. Ennakointeja tehneet olisivat voineet pysähtyä miettimään, johtaako tällainen näkemys todennäköisemmin integraatiota vastustavien vai sitä tukevien voittoon.Kun tulos alkoi kirkastua, muutamat populistisesta internationaalista periaatteessa kiinnostuneet puolueet alkoivat empiä. Unkarin Fidesz ei sittenkään kiirehdi ulos maltillisen oikeiston EPP:stä, ja Puolassa voiton ottanut PiS ei halua yhteistyöhön populistien johtohahmon Marine Le Penin kanssa. Samoin ajattelee Britanniassa eurovaalivoiton saalistanut Nigel Farage.Populistien kova ydin saanee lopulta europarlamenttiin ryhmän, jossa on korkeintaan parikymmentä prosenttia euroedustajista. Sillä osuudella ei Euroopan suuntaa paljon käännellä.Analyyseissa pohdinnan perustana oli vaalien jälkeenkin oletus populistien voimasta. Kun ennakkoarvio meni ohi, sitten mietittiin, miksi EU-vastaiset puolueet eivät saaneet kannattajiaan liikkeelle vaalipäivänä. Ehkä ne saivatkin. Saattaa olla, että populistipuolueiden teemoilla ja edustuksellisen demokratian keinoilla he eivät saa taakseen enempää voimaa.äärioikeistolaisen Rassemblement Nationalin valta näyttäisi olevan tapissaan. Edellisistä eurovaaleista Marine Le Penin joukkojen ääniosuus laski jo, vaikka keltaliivien esille tuoma sosiaalinen tyytymättömyys on vahvaa ja presidentti Emmanuel Macronin kannatus heikkoa. Kotimaan vaaleissa Rassemblement Nationalin on vai­keaa päästä tämän pidemmälle, sillä siihen suhtaudutaan puolueen rajojen ulkopuolella hyvin kriittisesti. Ilman yhteistyötä valtaa ei saa. Vaikka presidentti Emmanuel Macronin joukot jäivätkin eurovaaleissa kakkoseksi, LREM:n etu on se, että sillä on näitä rajoitteita vähemmän.Eurovaalit paljastivat Ranskan maltillisen oikeiston heikkouden. Se vuotaa LREM:n suuntaan ja tulee oman johtajuuspulansa vuoksi Macronin tueksi presidentinvaaleissa. LREM kelpaa monille kumppaniksi – varsinkin, kun Ranskan poliittisen hajaannuksen vuoksi LREM:n ainoa oikea vastavoima on Rassemblement National.Italiassa populistinen Lega voitti, mutta sen hallituskumppani, yhtä populistinen Viiden tähden liike romahti, jos tulosta vertaa vuoden 2018 parlamenttivaaleihin. Tämä tulos horjuttaa maan hallitusta.olivat merkittävät vaalit, mutta toisella tavalla kuin mitä populistit ja heidän rynnäkköään ennakoineet odottivat. Esimerkiksi Ranskassa vaalit paljastivat sen, että Macronilla ei taida olla hätää, kun seuraavan kerran valitaan presidenttiä vuonna 2022.Eurovaalit saivat aikaan luovaa tuhoakin. Saksan Spd:n romahdus vaaleissa paljasti puolueen kuivuneen pystyyn, ja se saattaa nyt irrota hallituksesta. Huonosti kävi Kreikan hallituspuolueelle, vasemmistolaiselle Syrizallekin. Se hävisi eurovaalit ja heti perään aluevaalit.Kreikka järjestää ennenaikaiset parlamenttivaalit, ja Saksan hallitus on vaarassa hajota. Kriisiaikana Eurooppa-teemoista ja talousvastuista vääntäneet liittokansleri Angela Merkel ja pääministeri Alexis Tsipras astuvat ehkä käsi kädessä eurovaalien jälkiseurausten vuoksi pois politiikan eturivistä.Eurovaalien seurauksena voi lopulta syntyä sitä eurooppalaista yhteisyyttä, jota on vuosikymmeniä etsitty. Populistien pelossa parlamentin muut ryhmät joutuvat ryhmittymään yhteistyöhön. Vihreät ja liberaalit voittivat ja nousivat europarlamentissa vaa’ankieliasemaan. Heitä on tästä lähtien pakko kuulla, ja heille on annettava lisää valtaa. Ylikansalliset teemat – eurooppalaiset arvot ja ilmastonsuojelu – nousevat selvemmin esille, ja parlamentin selvä enemmistö asettunee vastustamaan nationalistisia teemoja.