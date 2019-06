Mielipide

Kaikille viisi plus yksi ei ole kuusi, mutta kyse ei ole tyhmyydestä

Heikkoja

Lapsena

Antti Rinteen

näin kesän alennus­myyntien kynnyksellä. Kumpi on halvempi: 39,90 euroa maksava kesäpaita vai 59,90 euron paita, jota myydään puoleen hintaan?Valtaosalta tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä, mutta moni joutuu arvaamaan, koska numerot eivät yksinkertaisesti aukene. Kyse ei ole tyhmyydestä vaan laskemishäiriöstä, josta kärsivät myös ahkerat ja älykkäät.laskijoita Suomessa on yli 300 000. Heillä on vaikeuksia selvitä jopa yksinkertaisista yhteen- ja vähennyslaskuista.Pää lyö numeroiden, suuruuksien, kellonaikojen ja aikataulujen edessä tyhjää. Mihin aikaan laitan kännykän herättämään, jotta ehdin kahdeksan bussiin? Montako mitallista kahvijauhetta tarvitsen viiteen kupilliseen? Paljonko on 5 + 1?Ongelmaa ei pääse pakoon, koska laskea pitää päivittäin ja tunneittain. Numerot täyttävät arjen, vaikka emme sitä aina huomaakaan.Kannattaa vilkaista, montako numeroa, määrää tai niiden muutosta löytyy päivän lehdestä. Maanantain Helsingin Sanomien uutisaukeamalta poimin niitä yli kaksikymmentä kappaletta. Viikon pääuutinen on ollut hallitusohjelma, mutta sen vaikutuksesta omaan talouteen et ymmärrä tuon taivaallista, jos prosenttilasku on hepreaa.tunnistettu häiriö ei parane koskaan, mutta laskemaan voi silti oppia. Varhain aloitettu erityisopetus ja kuntouttava harjoittelu auttavat. Hoitamattomana siitä tulee elinikäinen haitta, joka vaikuttaa opiskeluun ja työllistymiseen enemmän kuin olematon lukutaito. Koulunkäynti voi tyssätä peruskouluun. Riski joutua työttömäksi tuplaantuu, ja palkkataso jää selvästi muita alhaisemmaksi.Britanniassa on arvioitu, että kehno laskutaito maksaa maalle vuosittain miljardeja puntia. Inhimillisten kärsimysten hintaa on mahdotonta laskea.(sd) hallitus aikoo pidentää oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen. Sen hintalapuksi on laskettu 107 miljoonaa euroa.Moni asiantuntija pitää uudistusta pelkkänä poliittisena laastarina. Se ei koulupudokkaita auta.Fiksumpaa olisi puuttua niihin lukuisiin oppimisen ongelmiin, joita lapsille ja nuorille syntyy jo aiemmin. Heikkojen laskijoiden auttaminen ei maksaisi mahdottomia.