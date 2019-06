Mielipide

Tunnin junien ilmasto­hyöty on kyseenalainen

liikenneministeri Anne Berner (kesk) pani Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen solmuun lakkauttamalla lähijunaliikenteen Helsingistä Karjaalle. Syynä oli VR:n toive matka-ajan lyhentymisestä Turkuun.Muutama minuutti ehkä säästettiin, mutta tuskinpa se julkisten kulkuneuvojen kokonaiskäytössä näkyi: tavoitteena oli lähinnä kilpailla paremmin ­Onnibusin eikä yksityisautoilun kanssa.vaivaa tunnin junia, joita kaavaillaan kulkemaan Helsingistä sekä Turkuun että Tampereelle. Ilmasto hyötyy vain, jos autoilu vähenee samalla. Ajatus siitä, että näin kävisi ainoastaan matka-aikaa lyhentämällä vaikuttaa naiivilta.Junalla pääsee Helsingistä Tampereelle parhaimmillaan noin puolessatoista tunnissa, autolla siihen menee vajaat kaksi tuntia. Jos matka-aika olisi ainoa vaikuttava tekijä, kaikki kulkisivat jo nyt junalla.Varsinainen matka kuitenkin harvoin on kahden keskustan välillä. Jos kummassakin päässä menee puoli tuntia lähiliikenteeseen ja pitää kanniskella tavaraa mukana, henkilöauto on sekä kätevämpi että nopeampi, vaikka junassa istuminen lyhentyisikin tuntiin.ilmastotavoitteet edellyttävät liikenteessä panostusta sähkökulkuneuvoihin, joukkoliikenteessä lähinnä raideliikenteeseen. Huomio tulee kuitenkin kiinnittää reitteihin, joilla voidaan mahdollisimman moni henkilöautolla ajettu kilometri korvata junamatkoilla. Tunnin junat eivät tuo julkista liikennettä yhdenkään uuden potentiaalisen käyttäjän ulottuville, ainoastaan nopeuttavat nykyisiä yhteyksiä. Lisäksi ne vievät ratakapasiteettia pois sellaiselta liikenteeltä, jonka ilmastohyöty olisi suurempi.Suhteessa suurin hyöty uusista junankäyttäjistä saadaan usein kuljettavilla pitkillä matkoilla, käytännössä päivittäisestä työmatkaliikenteestä. Etenkin työssäkäyntialueen reunoilta tulevilla matkalaisilla hyöty on suurimmillaan: yksi 100 kilometrin työmatka vastaa ­kymmentä 10 kilometrin työmatkaa. Tähän matkustajajoukkoon myös taloudelliset ohjaustoimet purevat parhaiten, koska myös autoilun kulut ovat heillä suurimmat.Tämä kuitenkin edellyttää, että työmatka on oikeasti mahdollista tehdä julkista liikennettä käyttäen. Muutoin kerätään vain rahaa valtiolle ja vähennetään kansalaisten ostovoimaa.Juha Sipilän (kesk) hallitus vähensi pääkaupunkiseudulla juuri tämän joukon junan­käyttöä lakkauttamalla yhteyksiä sekä rantaradalta että pääradalta. Junayhteydet Kirkkonummelta länteen lakkasivat, ja Turun suuntaan menijät joutuvat nyt kiertämään Leppä­vaaran kautta.junayhteydet lopetettiin kokonaan, Karjaalta ja Siuntiosta yhteydet harvenivat ja kallistuivat. Pääradan varrella Hämeenlinnasta karsittiin toistakymmentä junavuoroa ja junaliikenne Purolaan ja Nuppulinnaan lopetettiin.Uusi hallitus voisi nyt ensi töikseen näyttää ilmasto­toimiensa jämäkkyyden palauttamalla nämä poistetut juna­yhteydet.