Turvakoti, väkivaltaa, alkoholismia, köyhyyttä: Monella uudella ministerillä on taustallaan rankka lapsuus

poliitikot tulevat usein hyvin hienoista perheistä ja kouluista. Heitä äänestetään, koska heitä ihaillaan.Suomessa se ei ole ollut tapana. Täällä kunnioitettavaa on ollut nousta huipulle aivan pohjalta. Köyhä tausta oli osa esimerkiksi Urho Kekkosen ja Mauno Koiviston legendaa. Niin kuin muistamme: Kekkonen syntyi savupirttiin ja Koivisto laivapuusepän pojaksi.Suomi on vaurastunut ja poliitikot siinä mukana. Olemme tosiaankin kaikki samaa suurta keskiluokkaa. Vai olemmeko sittenkään?Eilen nimitetyssä uudessa hallituksessa on monta ministeriä, jotka ovat ponnistaneet Audin takapenkille aivan erityisen vaikeista lähtökohdista. He ovat totisesti ansainneet menestyksensä.Demarien nuori tähti, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin on kertonut köyhästä taustastaan blogissaan: ”Äitini vietti lapsuutensa lastenkodissa ja vanhempani erosivat isäni alkoholiongelman vuoksi, kun olin vain muutaman vuoden ikäinen. Sukuni on surullisia tarinoita täynnä – –. Olen perheeni ensimmäinen ylioppilas.”Samantapainen tausta on vihreiden tulevalla puheenjohtajalla, sisäministeri Maria Ohisalolla. Hän on kertonut siitä Yleisradion haastattelussa: ”Olen 1990-luvun laman lapsia. Myös minulla on huono-osaisuudesta omia kokemuksia. Tiedän, mitä niukkuus on. Olin yksivuotiaana turvakodissa äidin kanssa.”Demarien työministeri Timo Harakka taas kasvoi onnellisena kuurojen vanhempien adoptiolapsena. Saatuaan tiedon pääsystään ministeriksi hän postasi Facebookiin: ”Isäni Nikolai Harakka oli ’osatyökykyinen’, vaikka sitä sanaa ei käytetty 1950-luvulla Äänekoskella Metsäliiton tehtaalla. Kuurokin kelpasi kirvesmieheksi, kun osasi työn.”Ja on hallituksessa muitakin vaikeuksista voittoon nousseita ministereitä. Taustalla on köyhyyttä, vanhempien kipeä avioero tai varhainen kuolema.voi ponnistaa erilaisista lähtökohdista. Uuden hallituksen ministereissä on myös kaksi taiteilijan tytärtä. Opetusministeri Li Anderssonin (vas) isä on kuvataiteilija ja eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) isä viulisti.Joukossa on toki myös keskiluokan kasvatteja. Uusi hallitus edustaa suomalaisia harvinaisen hyvin.Taustaltaan yläluokkaisin ministeri taitaa olla pääministeri Antti Rinne (sd). Hänen molemmat vanhempansa ovat juristeja, ja hänen isänsä toimi Lohjan kaupunginjohtajana.