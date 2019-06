Mielipide

Perhesyyt, joista ei tehty otsikoita

Kuinka moni

Lindtman

Toivon

huomasi, että Sdp:n eduskunta­ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman perusteli tällä viikolla päätöstään olla tarttumatta ministeripestiin myös perhesyillä? Antti Rinne (sd) tarjosi ministeripaikkaa, Lindtman punnitsi asiaa ja kieltäytyi. Ratkaisuun vaikutti hänen mukaansa myös nykyinen elämäntilanne eli arki taaperoikäisen lapsen isänä.Lindtmanin perhesyyt eivät nousseet otsikoihin ja kansalliseksi puheenaiheeksi. Toisin kävi keväällä, kun hänen ikä­toverinsa Annika Saarikko perusteli perhesyillä ja elämäntilanteella sitä, ettei tavoittele keskustan puheenjohtajuutta syksyllä.teki tietyllä tapaa saarikot, mutta media ja sosiaalinen media eivät tehneet tällä kertaa oikein mitään. Lindt­man ei Saarikon tavoin saanut neuvoja, miten vanhemmuuden ja työn voi sovittaa samaan yhtälöön – ikään kuin vaativissa pesteissä työskentelevä vanhempi ei hommaa hallitsisi. Muilta poliitikoilta ei kysytty, onko miehen mahdollista olla ministeri ja isä samaan aikaan ja mitä se vaatisi. Hänen tähtensä ja urakehityksensä mahdollista sammumista ei pohdittu. Eikä esitetty, että nyt jos koskaan on tartuttava tilaisuuteen, koska vastaavaa ei ehkä enää tule – kolmekymppiselle, jolla työuraa on edessä vuosikymmeniä.Sekä Lindtman että Saarikko tekivät henkilökohtaisen valinnan, mutta vain Saarikko asetettiin edustamaan itsensä sijaan sukupuoltaan ja naisia yleisesti., että saamme kuulla jatkossa yhä enemmän ratkaisuista, jotka on tehty uraa ja perhettä kokonaisuutena punniten. On tärkeää murtaa mieli­kuvaa, jossa perhe ja urakehitys näyt­täytyvät etenkin naisille ristiriitaisina ­joko–tai-valintoina. Tarvitaan enemmän mahdollistavaa puhetta urakehityksestä jatkumona, jossa joillekin tilaisuuksille voi sanoa ei ja sen jälkeen toisille kyllä. Toivon, että ratkaisuistaan puhuvat julkisesti sekä naiset että miehet. Lindtmanin kommentti oli tervetullut, koska miehet harvemmin kommentoivat perheen ja työn yhteen sovittamista mediassa. Paljolti siksi, että heiltä ei asiasta kysytä.Tasa-arvo, kunnianhimo ja urakehitys eivät ole sen enempää uraäideille kuin -isillekään sitä, että voi valita sellaisen poissaolevan vanhemmuuden, joka on ollut aiempien sukupolvien miesjohtajien arkea. Monelle nykyvanhemmalle on arvovalinta olla läsnä omien lasten elämässä. On hienoa ja tarpeellista, että sen arvovalinnan sanovat ääneen sekä naiset että miehet.