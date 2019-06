Mielipide

Kaikkien lehmien pitäisi päästä kesällä laitumelle

Laiduntavat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parsinavetat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laidunnuksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluttajat

lehmät vihreällä nurmella kuuluvat kesäisen Suomen vakio­kuvastoon. Laitumelle lasku on jokakeväinen iloinen tapahtuma, jossa muutaman epäröivän askeleen jälkeen lehmät kirmaavat utareet heiluen laitumelle talven sisälläolon päättyessä.Kaikkien suomalaisten lehmien soisi pääsevän kesä­laitumille, sillä laiduntaminen edistää monin tavoin lehmän hyvinvointia. Meillä on tilaa laiduntaa enemmän kuin monessa muussa maassa, mutta osa lehmistämme elää silti ympäri vuoden sisällä navetassa.Lehmien pitopaikka eli navetta on yleensä joko parsi- tai pihattotyyppinen. Parsinavetassa paikalleen kytketty lehmä on säädöksiin perustuen päästettävä kesäaikaan ulos vähintään jaloittelemaan 60 vuorokauden ajaksi. Parsinavetan lehmillä on siis ulkojaloitteluvelvoite mutta ei varsinaista laidunnus­velvoitetta.ovat väistyvä navetta­tyyppi. Alaa valtaavat pihatto­navetat, joissa elää nykyään jo 60 prosenttia suomalaislehmistä. Pihattonavetassa lehmää ei kytketä paikalleen, vaan se saa liikkua navetassa syömään, lepäämään ja lypsylle itse. Pihattonavetasta lehmää ei tarvitse päästää ulos, ellei satu olemaan luomutilallinen. Luomuehtoihin kuuluu lehmien pääsy oikealle laitumelle kesäaikana navettatyypistä riippumatta. Viime vuoden lopussa Suomessa oli luomulehmiä noin 10 000 kaikkiaan noin 270 000 ­lypsylehmästämme.Kaikki suomalaiset lehmät eivät pääse laitumelle. Laiduntavien lehmien lukumäärää ei tiedetä tarkkaan, mutta hyvän arvion saa ProAgrian tuotosseurantakarjoista kerätyistä tunnusluvuista.Tuotos­seurantaan kuului viime vuonna 72 prosenttia suomalaisista lypsykarjatiloista eli runsaat 4 600 tilaa. Näistä 900 tilaa piti lypsy­lehmänsä ympärivuotisesti sisällä. Viidennes tiloista ei siis päästänyt lehmiään lainkaan ulos. Ympärivuotisen ulkoilun – talvella jaloittelun ja kesällä laidunnuksen – järjesti runsaat 400 tuotosseurantatilaa eli yhdeksän prosenttia tiloista.on lehmälle monenlaista hyötyä. Jalkojen kunto paranee laitumella liikkuessa, kun sorkan alla on pehmeää maata navetan kovan lattian sijaan. Suurikin lehmä mahtuu lepäämään laitumella raajat täysin ojennettuina ja valitsemaan mieluisan makuupaikan. Lehmä­kaverin kanssa on laitumella helppo olla lähekkäin ja seurustella. Ilman laatu on parempi kuin navetassa. Heinää ja kasvinosia voi nyhtää maasta ja oksista. Parhaimman makuisia kasveja on jopa varaa valita, jos laitumella on monipuolinen kasvivalikoima.Laidunnukseen sisältyy myös hyvinvointiriskejä, kuten loisten ja hyönteisten aiheuttama kiusa, mutta niitä voidaan ehkäistä ennalta. Suurin hyvinvointiriski liittyy huonoon eläinten hoitoon. Lehmät ovat kotieläiminä omistajiensa vastuulla, eikä eläimiä saa laitumellakaan jättää hoidotta pärjäämään keskenään. Laiduntavien lypsylehmien kohdalla hoidotta jäämisen riski on pieni, sillä karjanhoitaja lypsää yleensä lehmät kahdesti päivässä ja tarkastaa samalla lehmien voinnin.Laidunnus edistää myös luonnon monimuotoisuutta. Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvion mukaan lähes kaikki perinnebiotoopit, kedot, niityt ja hakamaat, ovat ­äärimmäisen uhanalaisia. Muutaman nurmikasvilajin viljelty laidun ei ole perinnebiotooppi. Jättämällä laitumille käsittelemättömiä alueita, kuten puuryhmiä, kumpuja tai kiviröykkiöitä, edistetään kuitenkin myös viljellyillä laitumilla elonkirjoa ja tarjotaan samalla lehmille viihtyisiä paikkoja suojautua avoimella laitumella paahtavalta auringolta. Lehmä on hyväkuntoisena ketterä eläin liikkumaan vaikea­kulkuisessakin maastossa.arvostavat tutkimusten mukaan sitä, että tuotantoeläimet pääsevät ulos ja voivat liikkua vapaasti. Laiduntavat lehmät ovat kaunis, voimaannuttava näky. Meillä on jo nyt mahdollisuus äänestää lehmien laitumelle pääsyn puolesta suosimalla luomumaitoa. Lisäksi ­yksi kauppaketju on tuonut markkinoille maitomerkin, johon sisältyy hyvinvointiarvioinnin lisäksi lehmien laidunnus.Maitopurkissa tae laidunnuksesta ja sen uskottavasta todentamisesta koko maidontuotantoketjussa on ­tulevaisuudessa valttikortti.