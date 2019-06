Mielipide

Tasa-arvo ei toteutunut hallituksen kokoonpanossa

Suomen

uuteen hallitukseen kuuluu yksitoista naisministeriä ja kahdeksan miesministeriä. Nyt väitetään, että kyseessä on kaikkien aikojen tasa-arvoisin hallituskokoonpano.Miesten osuus ministeritasolla on siis jatkossa noin 40 prosenttia ja naisten noin 60 prosenttia. Yhden puolueen ministereistä jopa sata prosenttia eli kaikki ovat naisia. Ministeriksi valituissa on nuoria tai nuorehkoja naisia mutta ei nuoria miehiä. Se ei kuulosta minun korviini kovin tasa-arvoiselta. On siis ymmärrettävää, että monet eivät tunne tulevansa kuulluksi.Ennen naiset olivat ministeritasolla aliedustettuina. Tasa-arvo ei kuitenkaan edisty, jos tilanne käännetään nyt päälaelleen.