Mielipide

Yksilöllisiä eläkepolkuja olisi helppo rakentaa jo nyt

Hallitusohjelman

Työuran

Monissa

Hallitusohjelman julkaisun myötä keskustelu kestävyysvajeesta sai jälleen vauhtia. Viimeistään ensi vuosikymmenellä eläkejärjestelmään on tehtävä harkittuja muutoksia.

Työuransa päätteeksi ihminen pääsee ansaitulle eläkkeelle. Se on luovuttamaton saavutus hyvinvointiyhteiskunnassa. Mutta mihin tarvitsemme eläkeikää (paino sanalla ikä)? Kenen tarpeita palvelee, että on yksi yhteinen ikähaarukka, joka määrittelee eläköitymisen ala- ja varsinkin yläikärajan? Hallinnon kannalta kaikki yhtenäisyys on toivottavaa, mutta järjestelmiä ei kuuluisi luoda ensisijaisesti hallintoa varten.

Nykytekniikalla olisi helppo rakentaa melkein rajattoman yksilölliset eläkepolut ja -vaihtoehdot. Raskasta henkistä tai fyysistä työtä tekevän tulee halutessaan päästä hyvissä ajoin eläkkeelle tai helpompiin töihin. Jollekulle toiselle saattaisi sopia olla mukana työelämässä vielä 75-vuotiaana – täysillä tai osittain.

Elinajanodotteen jatkuva nousu kompensoi yksilölle työuran pitenemisen.

Työuran jatkamisen mielekkyyteen vaikuttavat monet muutkin seikat kuin ikä. Tunnetusti tärkeitä ovat työpaikan ilmapiiri ja johtaminen, työn kuormittavuus ja stressi, työaika- ja työjärjestelyt, terveys, erilaiset motivaatiotekijät, yksilölliset tavoitteet, taloudelliset tarpeet, verotuskäytännöt ja elämän kokonaistilanne. Tarpeet voivat vaihtua varsinaisen eläköitymisen jälkeenkin.

Ehdotan tutkittavaksi mallia, jossa eläkkeelle siirtyminen määritellään yksilön omien pyrkimysten, kokonaisvaltaisen terveysarvioinnin ja työnantajan lausunnon perusteella niin, ettei mikään näistä yksinään aiheuttaisi eläkepäätöstä. Kokonaisuus rakennettaisiin tavalla, joka tukisi työurien keskimääräistä pidentämistä.

Yksilölle tarjottaisiin mahdollisuus jatkaa ja muokata työuraansa niin pitkälle kuin hän näkee motivaationsa ja voimiensa riittävän edellyttäen, että hänen työpanoksensa vastaisi kohtuullisia vaatimuksia.

Eläköitymisen ajankohta vaikuttaisi luonnollisesti eläkkeen suuruuteen, kuten nytkin.

Monissa ammateissa töitä tehdään pitkälle vanhuuteen, esimerkkeinä vaikkapa yrittäjät ja taiteilijat. Uran jatkamisen perusteiksi tuskin ovat riittäneet töiden helppous tai taloudelliset etuudet.

Veikkaan kehityksen joka tapauksessa kulkevan kohti nykyistä yksilöllisempiä työura- ja eläkeratkaisuja. Jo nyt sellaista kohti kannattaisi ottaa rohkeita harppauksia tai vähintäänkin kokeiluja.