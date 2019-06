Mielipide

Nuorena leskeksi jääminen synnyttää akuutin kriisin

Julkisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

on käyty keskustelua leskeneläkkeistä ja kyseenalaistettu niiden tarve. Otsikoissa ovat olleet sadan suurimman eläkkeensaajan eläkkeet. Keskimääräinen leskeneläke on kuitenkin 575 euroa, ja yli puolella leskeneläkkeen saajista eläke on tätäkin pienempi.Nuoren lesken näkökulmasta keskustelu on tuntunut loukkaavalta. Nuorena leskeytyminen on kriisitilanne, jossa koko elämä on rakennettava uudelleen. Taloudellisesti leskeksi jääminen tarkoittaa äkillistä toisen tulojen poistumista. Akuutissa kriisissä on kohtuutonta menettää puolison lisäksi myös koti ja sitä kautta tuttu lähiverkosto. Ilman eläkettä näin voi tapahtua.Leskiperheessä taloudellinen tilanne vaikuttaa myös lapsiin ja heidän arkeensa, esimerkiksi mahdollisuuteen jatkaa harrastuksia toisen vanhemman kuoleman jälkeen.Keskusteluissa tuntuu myös unohtuneen se epäkohta, että suuri joukko nuorena leskeytyneistä jää kokonaan ilman eläkettä. Leskeneläke evätään lapsettomalta leskeltä kokonaan, jos leski on alle 50-vuotias, avioliitto on kestänyt alle viisi vuotta tai se on solmittu yli 50-vuotiaana. Myös avoliitossa eläneet jäävät leskeneläkkeen ulkopuolelle, vaikka heillä olisi kuolleen puolison kanssa yhteisiä lapsia.Eläkejärjestelmässä on mekanismi, jolla leskeneläkettä vähennetään useissa kohtaa niilläkin, jotka ovat siihen oikeutettuja. Tämä aiheuttaa sen, että nuorena leskeytyneellä leskeneläke on yleensä määräaikainen.Puolison kuolema vaikuttaa kaikilla elämänalueilla ja on tutkitusti myös terveysriski. Tilanteen itsessään aiheuttaman kuormituksen lisäksi leskelle on kohtuutonta joutua myös taloudellisiin vaikeuksiin. Lesken- ja lapseneläke on yhteiskunnallisesti kohtuullisen pieni panostus, jolla voidaan ennaltaehkäistä puolison ja toisen vanhemman kuoleman aiheuttamia kielteisiä seurauksia.