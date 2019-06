Mielipide

Nauti valoisista kesäilloista, kun vielä voit

Tänään,

Muutos

Jos

Onko

Lopuksi

sunnuntaina 9. kesäkuuta, aurinko laskee Helsingissä kello 22.41. Se on mukavaa.Näin valoisista kesäilloista kannattaa nauttia nyt, sillä parin vuoden kuluttua niitä ei välttämättä ole.Euroopan unioni on päättänyt luopua kellojen siirtelystä, ja Suomen Brysseliin ilmoittama alustava kanta on, että siirrymme pysyvästi talviaikaan. Aurinko laskisi siis Helsingissä juhannuksenakin ennen iltakymmentä.alkoi nimenomaan Suomesta. Tarkemmin sanoen kansalaisaloitteesta, jossa vaadittiin kellojen siirtelystä luopumista. Se sai 70 000 allekirjoitusta.Sipilän hallitus, joka muuten oli aika passiivinen EU-asioissa, lähti ajamaan asiaa yllättävänkin pontevasti. Lopputuloskin yllätti.Unioni, joka on tottunut pohtimaan rajavalvonnan ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton tapaisia asioita vuosikausia pääsemättä eteenpäin, onnistuikin hyvin nopeasti linjaamaan, ettei kellojen siirtelyä tarvita. Noin vain.siirrymme talviaikaan ja luovumme valoisista kesäilloista, saamme toki lisää valoa kesäaamuihin. Tai pikemminkin öihin, koska aurinko nousisi Helsingissä jo ennen kolmea.Toisaalta pysyvä kesäaikakaan ei olisi täydellinen ratkaisu, sillä valoisamman keskitalven iltapäivän vastapainona olisi pitkälle aamupäivään jatkuva yön pimeys.Tämä koskee Etelä-Suomea. Pohjoisempana ja varsinkin Lapissa tunneilla ei ole niin väliä sen paremmin yöttömän yön kuin kaamoksenkaan aikana.peli pelattu, jos sattuu olemaan kellojen siirtelyn ja valoisan valveillaoloajan optimoinnin ystävä?Alun perin kellojen siirtelyn piti loppua jo tänä vuonna. Tätä esitti EU-komissio, mutta europarlamentti linjasi keväällä, että siirtely saa jatkoaikaa vuoteen 2021 asti.Seuraavaksi jäsenmaiden ministerit ottavat kantaa asiaan.kunkin EU-maan pitäisi päättää, mitä aikaa aikoo noudattaa. Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelmassa ei vielä ole kantaa kelloasiaan.Uusia ihmisiä on vallassa myös europarlamentissa ja kesällä nimitettävässä komissiossa, joten täyttä varmuutta ei ole juuri mistään.Selvää on se, että Pohjolan kesäilloista kannattaa nauttia silloin kun sää suinkin suosii. Näytti kello mitä vain.