Aina kun mä maitoo juon, mä muistan. . .

muistaa Valion vanhan maito­mainoksen, jossa lauletaan näin: ”Aina kun mä maitoo juon, mä muistan sut ja hetken tuon.”Laulun sanoja vähän vääntämällä saa hyvän tiivistelmän keskustan sielunmaisemasta. Se kuuluu näin: ”Aina kun mä politiikkaa teen, mä muistan Valion ja hetken sen.”Se hetki on tietysti 20. kesäkuuta vuonna 2000. Silloin sovittiin, että Valio myy raakamaitoa omakustannushintaan kilpailijoilleen.Laulun väännös rimmaa kömpelösti mutta on silti aika osuva.juontaa juurensa vuosituhannen vaihteessa tehtyyn yrityskauppaan, jossa ­Maito-Pirkka, Kainuun Osuusmeijeri ja niiden markkinointiyhtiö Aito Maito siirtyivät Valioryhmään.Lieventääkseen kilpailuviran­omaisten huolta liian vahvasta markkina-asemasta Valio itse ehdotti, että se voisi myydä kilpailijoilleen vuosittain 150 miljoonaa litraa ­raakamaitoa omakustannushinnalla. Valion ehdotus sopi viranomaisille, ja kauppa hyväksyttiin. Sittemmin Valio on katunut sopimusta, sillä se hyödyttää liiaksi kilpailijoita.Valio oli 2010-luvun alussa jälleen kilpailuviranomaisten kiinnostuksen kohteena, sillä sitä epäiltiin määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Vuonna 2014 markkinaoikeus tuomitsi Valion 70 miljoonan euron sakkoihin. Sakkojen lisäksi Valio joutui maksamaan kymmeniä miljoonia vahingonkorvauksia Arlalle ja muille meijereille.on osuuskunta, jonka omistavat maidontuottajat. Keskusta puolestaan ajaa maaseudun asiaa.Neljä vuotta sitten Juha Sipilän (kesk) hallituksen ohjelmaan tuli kirjaus: ”Arvioidaan kilpailulainsäädännön muutostarpeet ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin EU:n kilpailulainsäädännön puitteissa.”Ympäripyöreästä kirjauksesta oli vaikea saada tolkkua. Sittemmin selvisi, että keskustalaiset halusivat muuttaa relevantin markkina-alueen määrittelyn kilpailulaista.Keskustalaisten ajatus oli se, että jos maidon markkina-alue määritellään Suomea laajemmaksi, esimerkiksi Euroopaksi, Valiota ei voisi enää syyttää Suomessa määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä.Syksyllä 2015 hallituksen asettama työryhmä kysyi EU:lta, voiko Suomi kansallisesti muuttaa relevantin markkina-alueen määrittelyä. Komissio vastasi, että ei voi.Antti Rinteen (sd) hallituksen ohjelmassa on jälleen outo muotoilu: ”Hillitään päivittäistavarakauppojen ylivoimaista neuvotteluasemaa lainsäädännöllisin toimin, muun muassa private label -tuotteet.” Viime päivinä on ihmetelty, mitä lause oikein tarkoittaa. Maa­talousministeri Jari Leppä (kesk) selitti, että lause kirjoitettiin ”väl­jäksi”, jotta hallituksella olisi mahdollisuus erilaisiin toimenpiteisiin.tuskin kieltää Pirkkaa, Rainbow’ta ja muita kauppaketjujen omia private label -merkkejä. Kieltäminen olisi hankalaa. Suomi ei ole sosialistinen komentotalous.Sen sijaan keskusta toivoo, että hallitus hyödyntäisi maatalouden kannattavuusongelmia pohtineen selvitysmies Reijo Karhisen raportissaan esittämiä ratkaisuja. Karhisen mukaan Keskon ja S-ryhmän tulisi avata asiakastietonsa asiakkaan luvalla korvauksetta myös kolmansien osapuolien käyttöön.Karhinen esittää myös, että määräävässä markkina-asemassa olevat päivittäistavarakauppaketjut velvoitettaisiin myymään tukkukaupoistaan tuotteita alan pienemmille toimijoille samaan hintaan, jolla ne myyvät tuotteitaan sisäisesti.Tästä päästäänkin taas Valioon.Karhinen nimittäin perustelee raportissaan tukkuliikkeille asetettavaa omakustannushintavelvoitetta Valion raakamaitosopimuksella. Koska kilpailuviranomaiset edellyttävät Valion myyvän halvalla kilpailijoille, niin päivittäistavarakaupoilta pitäisi edellyttää samaa.Tämäkin olisi hankalaa, eivätkä keskustalaiset tunnu itsekään uskovan sen toteutumiseen. Pikemminkin näyttää siltä, että he hakevat moraalista oikeutusta Valion raakamaitosopimuksen purkamiselle.Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk) totesi helmikuussa Maaseudun tulevaisuus -lehden haastattelussa, että jos tukkuliikkeitä ei voi velvoittaa omakustannehintaiseen myyntiin kilpailijoille, pitäisi raakamaitosopimus purkaa Valion osalta. Valio jättikin alkuvuodesta kilpailuviranomaisille uuden hakemuksen sopimuksen purkamiseksi.”Aina kun mä politiikkaa teen, mä muistan Valion ja hetken sen.”