Mielipide

Helsinki ei voi edetä yksin sisääntuloväylien bulevardisoinnissa

Helsingin

kaupunki pyrkii vuoteen 2050 ulottuvassa yleiskaavassaan muuttamaan moottoritiemäisiä sisääntuloväyliään urbaaneiksi pääkaduiksi eli kaupunkibulevardeiksi. Vaikka korkein hallinto-oikeus kumosi viime marraskuussa Helsingin suunnitelmat muuttaa Länsiväylä, Turunväylä, Hämeenlinnanväylä ja Lahdenväylä kaupunkibulevardeiksi, muiden bulevardisoitavien väylien – Vihdintien, Itäväylän ja Tuusulanväylän – suunnittelua kuitenkin viedään eteenpäin.Kuuma-johtokunta on huolissaan siitä, että Helsingin kaupunki on ryhtynyt edistämään sisääntuloväyliensä bulevardisointia yksipuolisesti. Seutu ei niele ajatusta sijaiskärsijän rooliin alistumisesta bulevardikysymyksessä. Bulevardisoinnista ei ole käyty koko Helsingin seudun kattavaa aitoa vuoropuhelua, jota ratkaisun vaikutukset edellyttäisivät.Bulevardisointitoimien ja liikenteen nopeustason laskun seurauksena väylien autoliikennekapasiteetti laskisi ja samalla matkaan käytettävä aika kasvaisi. Tämä heikentää työssäkäynti- ja asiointiliikenteen sujuvuutta etenkin Helsingin seudun kehyskunnista pääkaupunkiseudulle. Bulevardien vaikutukset olisivat merkittävät etenkin autolla työssä käyvien arkeen.Korkein hallinto-oikeus perusteli päätöstään bulevardien torppaamisesta sillä, ettei ollut osoitettu riittäviä perusteita moottoriväylien muuttamiseksi kaupunkibulevardeiksi. KHO:n mukaan on epävarmaa, miten väylien bulevardisointi vaikuttaisi teiden toimivuuteen siinä tapauksessa, että ajoneuvoruuhkien lieventämiseksi tarkoitetut toimet, kuten vahva joukkoliikenne ja tiemaksut, jäisivät toteutumatta.Tuusulanväylä on työssäkäynnin ja elinkeinoelämän kannalta erittäin tärkeä linkki pääkaupunkiseudun ja Kuuma-seudun välillä. Sen toimivuus tulee turvata. Suomen kansainvälisen saavutettavuuden kannalta elintärkeä solmupiste, Helsinki-Vantaan lentoasema, sijaitsee väylän läheisyydessä.Helsingin on avattava kaupunkibulevardien toteuttamisesta aito vuoropuhelu, jossa koko seudun näkökulmat huomioidaan.