Mielipide

Suomen alueellinen tasapaino säilyy

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jakaantuminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asumiskustannusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alueellinen

elää yhä vahvemmin kaupunkiseutujensa kautta. Voimakkaasti kasvavia alueita ovat vain Helsingin seutu sekä monipuoliset korkeakoulukaupungit. Useimmilla muilla alueilla väestö vähenee.Maaseudulla väestötappiot ovat suurimmat, mutta myös maa­kuntien kakkoskaupunkien ja pikku­kaupunkien väestömäärä on huvennut – 2000-luvulla laskua on ollut jo seitsemän prosenttia. Myös ne maakuntien keskuskaupungit, joissa ei ole yliopistoa, ovat menettäneet väestöään.menestyjiin ja häviäjiin koettelee Suomea. Väestö­menetykset muodostavat yhä ­useammalla alueella kipeän ongelman. Alueellisen taantumisen ja eriarvoisuuden kokemus synnyttää vastarintaa väestötappioista kärsivien alueiden ihmisissä.Kaupungistumiskehityksen kääntöpuolena toteutuvaa maaseudun autioitumista pidetään yleisemminkin ongelmana. Mielipidetiedustelujen mukaan suomalaiset haluavat maan säilyvän asuttuna. Monet haluaisivat myös valita asuinpaikkansa, mutta usein heidän on käytännössä pakko muuttaa suurille kaupunkiseuduille. Eniten muuttajia tulee Helsingin seudulle.Kaupungistumiskeskustelussa on kiinnitetty verraten vähän huomiota elintaso- ja tuloerojen kehitykseen alueiden välillä. Ihmisten näkökulmasta tämä on kuitenkin tärkeä kysymys, ehkä tärkeämpikin kuin alueiden kehitys itsessään.Asukasta kohti laskettu bruttokansantuote on Helsingin metro­poliseudulla lähes kaksi kertaa suurempi kuin maaseutualueilla. Vaikka ero on merkittävä, kansainvälisessä vertailussa se ei ole vielä suuri. Bruttokansantuotetta asukasta kohti laskettaessa erot ovat sitä paitsi kaventuneet parin viime vuosikymmenen aikana.Bruttokansantuote kertoo alueiden suorituskyvystä ja samalla niiden vauraudesta ja hyvinvoinnista. Käytettävissä olevat tulot kertovat suoraan siitä, kuinka hyvin eri ­alueilla asuvat ihmiset voivat taloudellisesti. Tuloilla mitaten alueiden väliset erot ovat selvästi pienempiä kuin silloin, kun mittarina käy­tetään bruttokansantuotetta. Eroja ­toki on, erityisesti metropolialueen ja muiden alueiden välillä.erot kompensoivat edelleen tuloeroja. Asuntojen hinnat ovat tunnetusti Hel­singin metropolialueella selvästi korkeampia kuin muualla maassa. Ero maaseutumaisiin alueisiin on yli kolminkertainen ja monipuolisiin korkeakoulupaikkakuntiinkin lähes kaksinkertainen.Pääkaupunkiseudulla oman asunnon hankinta edellyttää usein isoa lainaa, ja asumismenot ovat suuria. Tämä on osaltaan johtanut siihen, että Helsingin seudulla vuokralla asuminen on selvästi yleisempää kuin muualla maassa.Erot vanhojen asuntojen hinnoissa eri tyyppisten alueiden välillä ovat kasvaneet viime vuosina. Suurissa kaupungeissa – ja erityisesti Helsingin seudulla – neliöhinnat ovat nousseet selvästi 2010-luvulla. Pienemmissä kaupungeissa hintojen nousu on ollut vain lievää, ja ­reaaliarvolla mitaten hinnat ovat laskeneet. Maaseudulla asuntojen arvo on pudonnut myös myynti­hinnoilla mitattuna.tasapaino vallitsee siinä kuvitteellisessa tilanteessa, jossa kukaan ei voi parantaa hyvinvoin­tiaan muuttamalla toisaalle. Asuntomarkkinat ovat avainasemassa ar­vioitaessa, kuinka kaukana tällaisesta ihannetilanteesta ollaan.Asuinpaikkaa valitessaan ihmiset arvottavat monia erilaisia asioita. Työpaikkojen puutetta ja vaihto­ehtoista asuinpaikkaa matalampia tuloja kompensoi, jos kotiseudulla on esimerkiksi halpoja asuntoja, mukava elinympäristö tai tuttuja ihmisiä. Hiljaisten kyläteiden varrella vietetään usein hyvää elämää.Suurien alueellisten kasvuerojen taakse peittyy havainto siitä, että tulotaso- ja hyvinvointierot alueiden välillä eivät ole repsahtaneet Suomessa. Suomen kehitys ei ole tässä suhteessa ainutlaatuista. Tutkimukset monista maista kertovat, että pitkällä aikavälillä kaupungistumisen seurauksena on tapahtunut keskittymistä, mutta tuloerot alueiden välillä ovat samalla supistuneet.