Perusterveydenhuollon osaamisvaje tulee korjata

aikoina on kiinnitetty huomiota siihen, että perusterveydenhuollon lääkäreillä on usein liian vähän kokemusta. Työ on raskasta eikä se houkuttele lääkäreitä. Jopa yliopistokaupungeissa, joissa koulutetaan lääkäreitä, on pula perusterveydenhuoltoon hakeutuvista lääkäreistä.ensisijainen tavoite on taata yhdenvertaiset lääkäri­palvelut kaikille. Potilas haluaa osaavan ja häntä kunnioittavan, jatkuvan hoitosuhteen. Perusterveydenhuollon tärkeä tehtävä on myös arvioida erikoislääkäritasoisen hoidon tarve ja ohjata potilas siihen.On perusteltua kysyä, miksi perusterveydenhuoltoon ei juuri perusteta yleislääketieteen erikoislääkärin virkoja. Mihin yleislääketieteen erikoislääkärit menevät, kun heille ei ole virkoja perusterveydenhuollossa? Työterveyshuoltoonko?Kun työterveyshuolto toteuttaa suuren osan työssä käyvän väestön perusterveydenhuollosta, väestön yhdenvertainen palveluiden saatavuus ei toteudu. Myöskään osaamisen ja kokemuksen taso ei ole yhdenvertainen. Tämä on jo nyt johtanut siihen, että ennalta ehkäisevän työterveyshuollon keskeinen tehtävä – työkykyseuranta – ei ole riittävää. Samoin lomautettujen työkykyseuranta puuttuu.Väestön työkykyisenä pitäminen on siten alkanut rapistua, kun työterveyshuollon resurssit käytetään sairaanhoitoon eikä aikaa jää ennalta ehkäisevään työhön. Tämä vaikeuttaa työllisyysasteen nostoa.Perusterveydenhuollossa on osaamisvaje. Se ei häviä vain lisäämällä väkeä, vaan osaamista on parannettava.Perusterveydenhuollon osaaminen pitää turvata erikoislääkäritasoisilla vastuulääkäreillä, jotka myös ohjaavat vähemmän kokeneita lääkäreitä. Työskentelyn perusterveydenhuollossa tulee olla todellinen, ohjattu koulutusvaihe. Ei riitä, että ­perusterveydenhuollon tai yleislääketieteen erikoislääkäreitä palkataan terveydenhuollon hallintoon. Heitä tarvitaan myös potilastyöhön.osaamishaasteet ovat jo nyt niin suuret, että olemassa oleva osaaminen pitää arvioida uudestaan. Useat lääkärikoulutuksen uudistukset ja koulutuslisäykset eivät ole asiaa ratkaisseet. Asiaa ei ­ratkaista palveluseteleillä eikä ­väen lisäyksellä, vaan perusterveydenhuollossa tulee olla päteviä erikoislääkäreitä ja alalle erikoistuvia lääkäreitä. Lisäksi tarvitaan mahdollisuutta konsultoida nopeasti eri erikois­alojen osaajia. Perusterveydenhuollon vaativaa tehtävää ei ­tule jättää itseohjautuvaksi harjoittelupaikaksi.lääkäri ei halua kantaa yksin vastuuta potilaista, jos tuntee itsensä epävarmaksi. Terveyskeskukset, joissa on riittävästi osaamista ja kokemusta, kiinnostavat myös nuoria lääkäreitä.Nyt on mahdollisuus tehdä sote-uudistus, jossa osaamis­vaje korjataan. Perusterveydenhuollossa etusijalla on osaaminen. Lopputuloksena on tyytyväinen potilas sekä työssään viihtyvä lääkäri ja hoitohenkilökunta.