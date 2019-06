Mielipide

Valtavasta hävittäjähankinnasta on hallitusohjelmassa vain muutama arvoituksellinen rivi

Puolustusvoimat

haluaa korvata nykyisin käytössä olevat Hornet-hävittäjät samalla määrällä uusia. Tämä HX-hankkeeksi nimetty hankinta olisi toteutuessaan Suomen valtion historian suurin ostos ja ­yksi suurimmista tällä hetkellä käynnissä olevista sotakone­hankinnoista maailmassa.Tuoreessa hallitusohjelmassa hankkeesta todetaan ytimekkäästi, että ”Hornet-kaluston suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Hankintasopimus solmitaan vuonna 2021.”Ilmaus ”korvataan täysimääräisesti” on tuttu valtioneuvoston puolustusselonteosta keväältä 2017. HX-hanketta eteenpäin ajavat ovat halunneet tulkita täysimääräisyyden tarkoittavan sitä, että Suomi hankkisi uusia koneita yhtä monta kappaletta kuin Horneteja 1990-luvulla eli 64.Suorituskyvyn korvaaminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että ostetaan saman kappalemäärän verran samoja laitteita kuin aiemminkin. Hallitusohjelmakirjausta ei kannattanekaan tulkita päätökseksi 64 hävittäjästä.Hallituksen viidestä puolueesta kolme – Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto – katsoi ennen vaaleja, että koneita voi hankkia vähemmän kuin 64 kappaletta. Ilmaisu korvaamisesta on sen verran ympäripyöreä, että erimielisten puolueiden on ollut kaikkien mahdollista hyväksyä se.Ajatus uudesta mittavasta hävittäjähankinnasta juontaa puolustusministeriön vuonna 2015 julkaisemaan selvitykseen, joka esitti Hornet-monitoimihävittäjien korvaamista pääasiassa uusilla monitoimihävittäjillä. Eversti evp. Ahti Lapparvosteli puolustusministeriön selvitystä tuoreeltaan ja piti edullisempana ja tehokkaampana, että Suomi korvaisi Hornetit torjunta­hävittäjillä, ilmatorjuntakalustolla ja muilla järjestelmillä selvityksen esittämien monitoimihävittäjien sijaan. Tietokirjailija Pentti Sainio on pitänyt noin 30:tä hävittäjää riittävänä määränä Suomelle.Hävittäjien hankintahinnaksi puolustusselonteossa on esitetty 7–10 miljardia euroa. Kolmenkymmenen ­vuoden elinkaaren aikana niiden kokonaiskustannukseksi on arvioitu 25–40 miljardia euroa. Tämä tarkoittaisi keskimäärin noin miljardia euroa vuodessa. Se puolestaan on enemmän kuin esimerkiksi koko poliisitoimelle vuonna 2019 budjetoitu summa, 0,8 miljardia euroa.Itse hankinta on ollut tarkoitus rahoittaa puolustusbudjetin ulkopuolelta. Käytännössä se tarkoittanee velan ottamista. Hävittäjien ylläpito on aiottu kattaa puolustusbudjetista. Valtiovarainministeriö on suunnitellut puolustusmäärärahojen kasvattamista vuoden 2018 noin 2,9 miljardista 4,5 miljardiin euroon vuonna 2022.HX-hankinnasta käydään epäilemättä monipolvista keskustelua, kun eduskunta ja hallitus päättävät siitä vuonna 2021. On toivottavaa, että poliitikoilla on tuolloin tosiasialliset mahdollisuudet tehdä Suomen kansantalouden, maanpuolustuksen ja ympäristön kannalta kestävä päätös.Siksi olisi viimeistään nyt syytä alkaa selvittää vaihtoehtoja laajemmin sen sijaan, että keskustelemme siitä, ostetaanko hävittäjiä 47 vai 64.