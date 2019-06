Mielipide

Venäläisten luottamus televisioon murenee, kun uskottavampi tieto löytyy sosiaalisesta mediasta

Helmi­kuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Television ja vallan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyselyjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy