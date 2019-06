Mielipide

Voitontavoittelu heikentää sote-palveluita

Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Sote-markkinoilla

Järjestöt

Ongelmat

tuotantoa on Suomessakin ohjattu poliittisin päätöksin markkinoille, vaikka sote-markkinat eivät ole missään maassa toimineet tehokkaasti.Julkisrahoitteisten sote-palveluiden pitäisi toteuttaa perustuslaissa turvattuja sosiaalisia oikeuksia, joilla pyritään turvaamaan inhimillisen elämän vähimmäisehdot ja kaventamaan sosiaalisia etäisyyksiä.Sote-palveluita voidaan verrata poliisiin, armeijaan ja koulutukseen. Vaikka esimerkiksi perus­opetuslaki toteaa, että koulutuksessa ”opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi”, sote-palveluissa voitontavoittelua ei rajata. Suomessa ei ole juuri keskusteltu siitä, miksi sosiaalisia oikeuksia arvioidaan turvallisuudessa, puolustuksessa ja koulutuksessa eri tavoin kuin sote-palveluissa.on ongelmia palvelutuotannon kannustimissa, pienten tuottajien asemassa, julkisessa ohjauksessa ja palvelujen käyttäjien sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa.Pääomasijoittajien omistamat hoivayritykset tavoittelevat voittoa työvoimakustannuksista ja jopa ruoasta tai puhtaudesta tinkimällä. Usein voittoa saatetaan vielä maksimoida yritysostoihin ja -järjestelyihin liitetyillä korkeakorkoisilla sisäisillä lainoilla. Julkisella rahalla tehtyä voittoa ohjataan kansallisen verotuksen ulkopuolelle.Julkiselta palvelunjärjestäjältä sote-markkinoiden hallinta edellyttää hankinta- ja kilpailutusosaamista. Yritys voi riitauttaa hankinnan tai sopimuksen, lopettaa toimintansa, siirtää toiminnan muualle tai mennä konkurssiin. Ongelmatilanteissa julkisen vallan pitää viime kädessä ottaa palvelu vastuulleen.Valvontakoneistoa on kasvatettava, ja se maksaa. Valvonta pohjaa erilaisiin standardeihin ja laatukriteereihin, joiden kehittämiseen suuryrityksillä on parhaat vaikutusmahdollisuudet. Kustannusten hallintaa vaikeuttavat sote-kiinteistöjä hallinnoivien yhtiöiden korkeat tuottovaatimukset.EU:n sisämarkkina- ja kilpailu­lakien soveltaminen tuo usein vaikeuksia sote-markkinoilla toimiville yleishyödyllisille yhteisöille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Moni palveluntuottaja tavoittelee ensisijaisesti hyvinvointia ja sijoittaa tuotot toiminnan kehittämiseen.ja yhteisöt ovat luoneet perustaa yleisille ja yhtäläisille sosiaalipalveluille. Paikallisesta hyväntekeväisyydestä alkaneella toiminnalla on nostettu perheitä ja yksilöitä köyhyydestä ja kurjuudesta keskiluokkaisiksi kuluttajakansalaisiksi sekä tuotettu työkykyistä, osaavaa työvoimaa. Arvoperusta on kärsinyt, kun tuottajia kilpailutetaan määrä­ajoin, julkinen tilaaja on priorisoinut alhaista hintaa ja tuottoja ohjataan sijoittajille.Kotipalvelua saavalle vanhukselle, palveluasuntoa tarvitsevalle vammaiselle tai päivähoidossa olevalle lapselle on tärkeää, että henkilökunta ja toimintatavat ovat tuttuja ja pysyviä. Muutosten vuoksi henkilöstön on vai­keampaa toimia työssään eettisesti.Yksityiset terveysvakuutukset, kotitalousvähennys, omavastuu­osuutta edellyttävät palvelusetelit ja työterveyshuolto ovat paikanneet palvelumarkkinoiden eriarvoistumista mutta hyödyttäneet eniten niitä, joilla on työtä, varallisuutta ja verotettavia tuloja. Työterveyshuolto on taannut työssä oleville ilmaista hoitoa, mutta julkisen palvelun asiakas maksaa samasta palvelusta.Palveluiden eriarvoistuminen ja niiden nopeat muutokset – kuten palveluntuottajan vaihtumiset – ovat vähentäneet asiakkaiden turvallisuudentunnetta ja luottamusta avun saatavuuteen. Jo pelko siitä, ettei hoitoon ole varaa tai että se on puutteellista, rajoittaa ihmisten toimintamahdollisuuksia.pitäisi korjata lakia muuttamalla. Rohkeinta olisi määritellä julkisrahoitteiset sote-palvelut voittoa tavoittelemattomaksi, yleishyödylliseksi toiminnaksi. Silloin niihin ei tarvitsisi soveltaa EU:n kilpailu- ja sisämarkkinasääntöjä.Muutoksella olisi monia myönteisiä seurauksia. Jos palvelun eettisyydestä ei tingitä voitontavoittelun vuoksi, se voisi kannustaa työolojen kehittämiseen ja ehkäistä sote-alojen uhkaavaa työvoimakatoa. Palvelutuotanto olisi ennakoitavampaa, ja julkiset hankinta- ja valvontakustannukset vähenisivät.Sote-palveluiden tulisi ensisijaisesti tukea palvelun käyttäjien sosiaalisia oikeuksia ja laissa tavoiteltua yhdenvertaisuutta sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.