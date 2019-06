Mielipide

Työttömyys on yhteiskunnan syöpä

Eduskunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

keskusteli tiistaina uuden hallituksen ohjelmasta, joka sai odotetusti ruusuja hallituspuolueilta ja risuja oppositiolta. Kaikki puolueet olivat kuitenkin yksimielisiä työttömyyden vähentämisen, ilmastonmuutoksen torjumisen ja vanhusten ihmisarvoisen hoidon järjestämisen tärkeydestä.Itse olen etuoikeutettu enkä ole joutunut yli 40-vuotisen työurani aikana kohtaamaan työttömyyttä. Ammatissani olen kuitenkin joutunut seuraamaan sitä hyvin läheltä eri-ikäisten potilaideni kautta.1990-luvun alkupuolella toimin vuoden Helsingin kaupungin Sturenkadulla sijainneen mielenterveystoimiston lääkärinä. Mieleeni on jäänyt 50-vuotias avioliitossa elänyt ja työttömäksi joutunut ammattimies, joka hakeutui hoitoon työttömyyden aiheuttaman masennuksen ja ahdistuksen vuoksi.Tapaamisissa hän toi esiin toistuvasti voimakasta merkityksettömyyden kokemustaan pyöriessään päivät pitkät kotona, kun ei voinut joka päivä hulluksi leimautumisen pelossa mennä parkkipaikallekaan purkamaan ja kokoamaan autoaan tehdäkseen jotain mielekästä työtä kaipaavilla käsillään.Potilas kertoi vähän kateellisena jonkin aikaa työttömänä olleesta vaimostaan, jonka omanarvontuntoa ansiotyön puuttuminen ei näyttänyt syövän yhtä rajusti kuin hänen: vaimolla oli kotona aina jotain mielekästä kodinhoitoon ja sisustamiseen liittyvää puuhaa, eikä hän valittanut kohtaloaan tai vajonnut masennukseen.Toukokuussa 1994 aloitin nuorisopsykiatrin työt Porvoossa. Pesti kesti kaksikymmentä vuotta. 1980-luvun noususuhdanteen aikana pääkaupunkiseudulta oli muuttanut useita lapsiperheitä unelmiensa omakotitaloon Sipooseen.Lama toi moniin perheisiin työttömyyden, joka koski surullisen usein molempia vanhempia. Työttömyys romahdutti perheen talouden, ja unelmakoti myytiin usein hankintakustannuksia halvemmalla, jolloin siitä jäi muistoksi vain velkataakka. Alkoholiongelma ja avioero olivat monen työttömän perheenisän ja -äidinkin seuraavat elämänvaiheet.Tässä vaiheessa laman vaikutukset alkoivat usein näkyä perheen lapsissa: he voivat henkisesti pahoin ja kärsivät yhä enemmän masennuksesta, ahdistuksesta ja käytösongelmista. 1990-luvun laman vaikutuksia lasten psyykkiseen vointiin hoidimme vielä pitkälti 2000-luvulla.Työttömyys on yhteiskunnan syöpä, joka salakavalasti tuhoaa ihmismieltä ja tekee ihmisestä lamaantumisen ja katkeroitumisen vuoksi kyvyttömän välittää tulevista sukupolvista ja heidän elinolosuhteistaan. Hallituksen tärkein tavoite onkin työttömyyden vähentäminen, joka on samalla tulevaisuuden uskoa antavaa perhepolitiikkaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.