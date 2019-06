Mielipide

Eläinten hyvinvoinnin kannalta uusi hallitusohjelma on armoton

Suomen

tuore hallitusohjelma on tuotanto- ja villieläinten kannalta armoton, eikä se edistä eläinten oikeuksia eikä hyvinvointia. Hallitusohjelman eläinkysymyksiin kantaa ottavat asiat on pääsääntöisesti kirjattu muotoon, että asioita selvitellään.Tiedämme, mitkä ovat esimerkiksi eläintuotannon kipukohdat, kuten eläinten jatkuva pahoinvointi tehotuotantotiloilla sekä turkistarhoilla. Sitä ei tarvitse erikseen selvittää. Näyttää siltä, että lähes ainoa konkreettinen eläimiin liittyvä asia on eläinsuojeluasiamiehen viran perustaminen uudelleen.Hallitusohjelmaan ei ole myöskään kirjattu mitään uhanalaisten luonnonvaraisten eläinten, kuten suden ja ahman, suojelemiseksi. Muun muassa näiden lajien hyvinvointi riippuu ihmisen toiminnasta. Suden ja ahman tulevaisuutta määrittää niihin kohdistuva laillinen ja laiton metsästys. Molemmat lajit kuuluvat Suomen luontoon, ja niiden tulevaisuus on turvattava. Erittäin uhanalaisten lajien kantoja ei voi hoitaa metsästämällä, kuten nyt Suomessa tehdään.Eläinkysymys on Suomessa juuri nyt kriittinen. Tästä osoituksena ovat valmisteilla olevaan eläinsuojelulakiin liittyvät avoimet kysymykset. On vastuutonta politiikkaa tehdä kompromissi juuri eläinten hyvinvoinnissa. On erikoista, että monista merkittävistä eläinpoliittisista kysymyksistä, kuten turkistarhauksen lakkauttamisesta, ei ole mitään mainintaa hallitusohjelmassa.Animalia ja Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto tekivät yhteisen eläinpoliittisen vaalikoneen eduskuntavaalien yhteydessä. Vastausten perusteella useat eduskuntavaaliehdokkaat kannattivat muun muassa eläinten häkkikasvatuksesta luopumista sekä turkistarhauksen lakkauttamista.Puolueille suunnatun kyselyn perusteella hallituspuolueista vasemmistoliitto ja vihreät olivat muita puolueita huomattavasti myötämielisempiä eläinten oikeuksille ja ilmaisivat yksiselitteisesti, että ne ovat valmiita näiden kysymysten edistämiseen. Tämä ei kuitenkaan näy hallitusohjelman lopputuloksessa millään tapaa. Mihin unohtuivat poliitikkojen vaalilupauksen eläinten kohdalla? Vastausta tähän kaivataan, sillä 69 prosenttia suomalaista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta.Vaikuttaa siltä, että tämän päivän tärkeimmät eläinpoliittiset päätökset tehdään edelleenkin parlamentin ulkopuolella. Yhä useammat yritykset luopuvat sellaisten tuotteiden myynnistä, jotka ovat eläinten hyvinvoinnin kannalta haitallisia. Puoluepoliittisten toimijoiden olisi syytä seurata parlamentin ulkopuolisia signaaleja ja toimia niiden mukaisesti.