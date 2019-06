Mielipide

Kokoomuksen ja Sdp:n roolit ovat vaihtuneet

Pää­ministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sosiaalidemokraatit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kokoomuksellekin

Keskustan

Sen verran

Antti Rinteen (sd) hallituksella on tänään torstaina vielä yksi – tosin nimellinen – koettelemus ennen siirtymistä hallintorutiineihin. Hallituksen ohjelman luottamuksesta äänestetään tänään eduskunnassa.Hallitusrintamalla on 117 kansanedustajaa, oppositiolla vain 83 edustajaa. Hallituspuolueiden edustajista eduskunnan puhemies, nykyään Matti Vanhanen (kesk), ei äänestä.Kauaksi tuskin menee arvaus, että hallitusohjelma saa luottamuslauseen yli 110 äänellä. Riippuu siitä, moniko hallituspuolueen edustaja on poissa luottamusäänestyksestä. Tuskin moni.Viimeistään tiedonantokeskustelussa kävi selväksi, että erityisesti Sdp:n ja kokoomuksen roolit ovat heittäneet kuperkeikkaa.puhuivat Suomen suunnan muuttamisesta ennen eduskuntavaaleja, vaalikampanjassaan ja vielä nytkin, kun hallitus aloittelee työtään.Sen verran viesti on muuttunut, että nyt demarit muistuttavat nimenomaan kansan äänestäneen muutoksen puolesta.Ei se kansan kanta nyt niin selvä ollut: Sdp:llä on 40 edustajaa, vain yksi enemmän kuin perussuomalaisilla ja kaksi enemmän kuin kokoomuksella, jotka jäivät oppositioon.Muutos Juha Sipilän (kesk) hallituksen otteeseen näkyy näin aluksi kaikessa mahdollisessa.Sipilän hallitus ilmoitti työnsä aluksi muutaman miljardin euron menoleikkauksista. Yrityksille luonteenomainen kustannuskuri oli muutenkin johtavana teemana hallituksen koko toiminnassa.Rinteen hallitus puolestaan ilmoitti heti kärkeen, ettei säästöihin ole erityistä tarvetta, ellei maailmalta tule ikäviä uutisia.Muutos näkyy myös suhteessa työmarkkinajärjestöihin. Sipilä varasi työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden tulla kuulluksi mutta päätti kuitenkin oman tahtonsa mukaan.Rinteen hallitus aikoo antaa järjestöille mahdollisuuden sopia asioista keskenään. Jos järjestöt pääsevät jostain asiakokonaisuudesta yhteisymmärrykseen eli konsensukseen, hallitus tuskin poikkeaa järjestöjen sopimasta.suunnanmuutoksen alleviivaaminen sopii. Tosin kokoomus puhuu mieluummin siitä, kuinka Antti Rinteen johtama punavihreä hallitus tuhoaa sen talousperinnön, jonka edellinen hallitus loi. Edellisessä hallituksessahan Petteri Orpolla (kok) oli ylimmän kirstunvartijan rooli. Nyt Orpo kuulostaa kuin olisi ollut pitkäänkin oppositiossa.Sdp:n omakehun ja kokoomuksen uhon rinnalla toiseksi suurimmalla hallituspuolueella keskustalla on ollut kohtalaisen helppo rooli.tilanne helpottui, kun puheenjohtaja ja entinen pääministeri Sipilä ilmoitti heti vaalien jälkeen eroavansa puheenjohtajan paikalta eikä siis lähtenyt ministeriksi uuteen hallitukseen. Näin keskusta saattoi astella hallitukseen hyvillä mielin, pienen muuttumisleikin jälkeen.Keskusta hävisi vaalit mutta voitti hallitusneuvottelut. Kuten keskustan edustaja Jouni Ovaska kehaisi tiistaina tiedonantokeskustelussa: keskustalla oli kymmenen kynnyskysymystä, joista 11 saatiin läpi.Pelin henkeen kuuluu, että hallitusneuvottelujen jälkeen hallitukseen menneet tai päässeet puolueet retostelevat onnistumisellaan. Salkkujaostakaan keskustalla tuskin on valittamista.Keskustaa enemmän suhteellista valtaa pienemmällä kansan kannatuksella oli ehkä sinisillä viime hallituskauden lopulla perussuomalaisten kahtiajaon jälkeen.tiuhaan politiikan suunnanmuutosta on jo tähän asti toitotettu niin hallituksesta kuin oppositiostakin, että kyynisimmät politiikkaa seuraavat ovat kyllästyneet.Loppua muutoksen korostamiselle ei kuitenkaan ole näkyvissä vielä ainakaan vuoteen, ehkei koko hallituskauden aikana – ellei sitten talous joudu huonoon kierteeseen.Poliittisen viestinnän keskeisiin opinkappaleisiin nimittäin kuuluu: toista viestiä niin kauan että hitainkin ymmärtää ja niin usein että itseäkin alkaa tympiä.Rinteen hallitus eroaa Sipilän hallituksesta siinäkin, että avustajakuntaa on tulossa moninkertaisesti. Valtiosihteereiksi aiotaan nimittää eduskunnasta pudonneita edustajia. Senkin voi tulkita myönteisesti: Rinteen hallitus pitää huolta yllättävän työttömyyden uhreista.