Helsinkiin on vaivihkaa kehittynyt erittäin vireä elävän musiikin kulttuuri

Helsingissä soi, kun brittiläinen rocklegenda Sting konsertoi Kaisa­niemessä. Eilen musiikkia oli tarjolla vielä enemmän: Helsinki-päivän kunniaksi pidettiin kymmenittäin ilmaisia konsertteja eri puolilla Helsinkiä.Kyseessä ei ollut mikään poikkeustila. Helsinkiin on vaivihkaa kehittynyt erittäin vireä elävän musiikin kulttuuri.Tässä pari esimerkkiä kuluneelta viikolta. Tiistaina Mechelininkadun pieni latinobaari Favela oli täpötäynnä väkeä, kun saksofonisti Mikko Innanen, rumpali Okko Saastamoinen ja basisti Nathan Francis soittivat tuttuja jazzstandardeja. Esimerkiksi Take Fivesta kuultiin eräänlainen humppaversio, jossa soittajat improvisoivat soolojaan vuorotellen, aivan kuin he olisivat kertoneet toisilleen vitsejä. Kuulijoitakin nauratti.Sunnuntaina Tuomiokirkossa kaikuivat kirkkomusiikin hienoimmat kappaleet, kun kolme kuoroa esitti kanttori Seppo Murron mielimusiikkia hänen eläkkeellejäämismessussaan. Kahden tunnin messu päättyi yhteisesti laulettuun Halleluja-kuoroon ja aplodeihin. Emerituspiispa Eero Huovinen puhui saarnassaan ”Pyhän Hengen saundista”.soi Helsingissä niin kapakassa kuin kirkossakin – ja sitä voisi kutsua vaikkapa luovan hengen saundiksi.Se saundi ei rajoitu vain musiikkiin tai taiteeseen vaan läikehtii kaikille elämänaloille. Se resonoi innovoivissa insinööreissä, kekseliäissä tuotekehittäjissä, ymmärtävissä opettajissa, muuntautumiskykyisessä mediassa. . . Meissä kaikissa.ei synny tyhjästä.Se tarvitsee tukea. Sen on Antti Rinteen (sd) hallituskin tunnustanut. Hallitusohjelmaan on kirjattu monenlaisia tavoitteita taiteen toimintaedellytysten parantamiseksi. Niitä ovat esimerkiksi esittävien taiteiden valtionosuusjärjestelmän uudistus, kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuuden kasvattaminen valtion budjetissa asteittain yhteen prosenttiin sekä taiteilija-apurahojen tason nostaminen.Luovaa henkeä ei myöskään synny ilman yhteyttä. Musiikki tarvitsee kuulijan.Siksi suosittelen lämpimästi jokaiselle: Nyt on kesä, paras mahdollinen ajankohta kuulla elävää musiikkia. Mene kirkkoon tai kapakkaan, festareille tai konserttisaliin, linnaan tai baariin, tanssilavalle tai puistoon – minne tahansa, missä elävä musiikki soi. Tai pysähdy hetkeksi ja anna katusoittajalle lantti.