Ahne ja piittaamaton kaupunkisuunnittelu nostaa päätään Järvenpäässä

julkaistun Järvenpään yleiskaava 2040 -luonnoksen tavoitteena on voimakas väestönkasvu. Tällä perusteella massiiviset kerrostalokorttelit halutaan brutaalisti levittää muun muassa kauniin pientaloalueen päälle., tiivis rivi- ja omakotitaloalue Juholankadun ja Kansakoulunkadun varsilla on asukkaiden yllätykseksi merkitty asuinkerrostalo-alueeksi (AK). Tavoite on, että alue olisi jo vuonna 2040 kerrostalovaltainen. Tämä edellyttäisi, että se olisi nyt purkukunnossa.Alue on päinvastoin erittäin hyväkuntoinen. Useita taloja on rakennettu 2000-luvulla, ja vanhempien rakennusten käyttöikää on suurin korjausinvestoinnein jatkettu vuosikymmenillä. Vain muutama rakennus näyttää odottavan uusimista.Asukkaat ovat tyytyväisiä asuinympäristöönsä. Suunnitelma onkin täysin epärealistinen. Kaupungilla ei ole edes keinoja tähän tavoitteeseen.suunnittelun pohjaksi on valittu ”uudistava täydentäminen”. Voiko omakotitalon tai rivitalon täydentää kerrostaloksi? Ei voi. Ja koska tontit ovat pieniä, tavoite merkitsisi rakennusten purkamista ja tonttien yhdistämistä. Kuka siihen ryhtyisi? Eihän rakennusliikkeen kanssa synny win–win-tilannetta hyväkuntoisten talojen kohdalla (oikeusministeriö, plr.lucify.com).AK-merkintä on käsittämätön myös siksi, että voimassa olevassa yleiskaavassa 2020 tämä pientaloalue on kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa osoitettu luokkaan ”säilymistä edistetään”. Sen mukaan asukkaat ovat toimineet suurella sydämellä ja rahalla. Naapureina ovat muun muassa valtakunnallisesti merkittävä maisemallinen kulttuuriympäristö ja suojeltava rakennettu kulttuuriympäristö. Tällaiselle arvoalueelle AK on karkea työkalu.Tuusulanjärven puolella on Sävelpuisto, joka yhdessä Rantapuiston kanssa muodostaa kulttuurisesti ja maisemallisesti upean maisematilan Sibeliuksenväylälle, jota pitkin saavutaan kaupunkiin. Nämä puistot tulee säilyttää rakentamattomina, vaikka keskustan osayleiskaavassa on jo tyritty.Valtuutetuilta ja kaavoittajilta on kasvukiihkossa kadonnut kaupungin kerroksellisuuden, sen historian ja kulttuurin ymmärrys. Hyvässä kaupunkimaisemassa on monimuotoisuutta, mielenkiintoista vaihtelua ja vanhempiakin osia. Sellaisten purkamista on kaduttu monessa kaupungissa. Emmehän halua hengetöntä lähiömäistä Järvenpäätä?Juholankadun–Kansakoulunkadun alue tulee säilymään, koska asukkaat haluavat hoitaa sitä hyvin. Valtuusto ei voi sitä estää. Yleiskaava ei ole edes voimassa asemakaava-alueella muuten kuin kaavamuutoksia ohjaavana.Kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaan asemakaavan muutoksen käynnistää maanomistaja eikä kaupunki. Muutoksiin ei ole paineita.Tämän pientaloalueen yleiskaavamerkinnäksi sopisi hyvin A, joka sallii joustavasti ympäristöön sopivia pienkerrostaloja sekä rivi- ja pientaloja. Silloin ei olisi estettä kehittää tiivistäen erilaisia asumismuotoja. Myös alueen asukkaat olisivat yhteistyöhaluisia kumppaneita kaupungin kanssa.