Mielipide

Eläkkeiden korotuksia ei saa maksattaa muilla eläkeläisillä

Antti Rinteen

(sd) hallitusohjelmassa korostetaan pienten eläkkeiden korotusten tarpeellisuutta. Monilla pienituloisilla eläkeläisillä on todellakin vaikeuksia saada eläke riittämään.Minua hämmästyttää maininta pienten työeläkkeiden korotustavasta. Hallitusohjelmassa sanotaan: ”Käynnistetään kolmikantainen selvitys siitä, miten työeläkejärjestelmän sisällä voitaisiin parantaa pienimmillä työeläkkeillä olevien asemaa. Osana tätä selvitystä selvitetään keinoja, joiden avulla voitaisiin nostaa alle 1 400 euron työeläkkeitä nettomääräisesti 100 eurolla työeläkemaksuja nostamatta.”Käsittääkseni tämä tarkoittaa sitä, että työeläkkeiden maksuun käytettävää rahasummaa jaettaisiin uudella tavalla. Jotta pienituloisimpien työeläkkeitä voisi korottaa, pitää jonkin toisen ryhmän työeläkkeitä alentaa.Olen tehnyt 40 vuotta töitä kunnan palveluksessa. Eläkkeeni on vain vähän yli hallitusohjelman mainitseman raja-arvon ja riittää säästäväisesti eläen nipin napin kuluihini.En hyväksy ajatusta, että eläkeläisryhmät asetetaan toisiaan vastaan, toistensa maksumiehiksi. Kaikki työeläkemaksuja maksaneet ovat eläkkeensä ansainneet. Olisi moraalitonta vähentää myönnettyjä eläkkeitä. Pienten työeläkkeiden korottamiseen tulee löytää muita ratkaisuja.Haluan tietää, mistä hallitus on suunnitellut ottavansa ”työeläkejärjestelmän sisällä” rahat korotuksiin.