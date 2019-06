Mielipide

Rahasta ja varsinkin sen puutteesta pitää puhua

Kesä­lomalla

Rahasta

Ylivelkaantumisen

Erityisen

erot köyhien ja rikkaiden välillä kasvavat entisestään.Köyhän perheen vanhemmalla ei ole varaa pysähtyä ostamaan lähikaupan torikojulta mansikoita ja herneitä saati haaveilla lipuista Linnanmäelle, ulkomaille lentämisestä puhumattakaan.Monella keskituloisellakin kesälomailu panee talouden tiukille pitkäksi aikaa.Lomalla kuuluu matkustaa, shoppailla, syödä ulkona ja kerätä elämyksiä, vaikka ei olisi varaakaan. Silloin lomaillaan luotolla ja maksetaan myöhemmin takaisin – tai sitten ei. Ylivelkaantuneiden joukko nimittäin kasvaa Suomessa jatkuvasti. Yhä useammassa perheessä karhukirjekuoret jäävät avaamatta, eikä pahenevasta tilanteesta häpeän vuoksi kerrota edes lähimmille. Kierre pahenee, puhelin mykistyy, ja pahimmillaan lähtee koti alta.pitää puhua, ja varsinkin sen puutteesta pitää puhua. Jos on tiukkaa, pitää kertoa, että rahat eivät riitä kaikkeen siihen, mihin muilla tuntuu riittävän, eikä yrittää väkisin juosta kulutuksen oravanpyörässä.On ok sanoa, että en halua lähteä kaupungille kahville, koska kupillinen cappuccinoa maksaa enemmän kuin paketti Juhla Mokkaa. Köyhän perheen lapsen ei tarvitse hävetä sitä, että hänen perheensä ei hae halpalentoyhtiöllä selfieitä turkoosin altaan reunalta.taustalla on usein jokin syy: alun perin köyhät olot, ei oppia talousasioiden hoitoon, ero, sairaus, työttömyys. Näissä kaikissa tilanteissa rahavaikeuksista voi kuitenkin selvitä. Jos velkaannut, älä salaa ja häpeä asiaa ja jätä laskuja hoitamatta vaan pyydä apua itsesi ja läheistesi takia.Monet ammattilaisetkin ovat häveliäitä puhumaan raha-asioista, vaikka ne juuri pitäisi uskaltaa ottaa useammin puheeksi. Joskus masennus ei parane ennen kuin talous on kunnossa. Joskus Jeppe juo, koska kuvittelee hukuttavansa viinaan velkansa. Ero tai sairastuminen voi tuoda sellaisia laskuja, joita ihminen ei ole voinut kuvitellakaan, mutta samalla kriisi laskee toimintakykyä.Kun rahasta on puute, asia on mielessä koko ajan. Velkaantuminen kaventaa sosiaalista elämää, kun ei ole varaa osallistua. Velkainen tarvitseekin usein monenlaista tukea.tärkeää on puhua rahasta nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Taloustaitojen opettaminen on yhtä tärkeää kuin käytöstapojen opettaminen. Hyvä malli on myös se, että ei osta velaksi, jos ei oikeasti ole varaa.Nykyään älypuhelimiin on saatavilla monenlaisia appeja taloudenhallintaan. Käyttökelpoinen työkalu yhä on myös ruutupaperi, lyijykynä sekä tulojen ja menojen yhteen- ja vähennyslasku.