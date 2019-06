Mielipide

Yhtenäisyys on EU:n kohtalonkysymys

Vaikutusvaltaa

tuki EU-jäsenyydelle on historiallisen vankka. Samalla maanosan tulevaisuudesta ollaan yhä huolestuneempia ja EU-vastaiset ryhmittymät kasvattavat suosiotaan.Käytyjen europarlamenttivaalien tulos voi pitkällä aikavälillä syventää EU:n hajaannusta ja jakolinjoja entisestään. Jo nyt luottamus jäsen­maiden välillä ja EU-toimielinten kesken on heikentynyt. Ei välttämättä ole poliittista tahtoa toimia yhdessä, vaikka se olisi yhteisen edun mukaista.Juuri yhtenäisyyden vahvistaminen on unionin kohtalonkysymys ja EU-päättäjien tärkein tehtävä. Suomella on erityinen vaikuttamisen paikka, kun sen kolmas EU-puheenjohtajuus ajoittuu historialliseen saumaan heti eurovaalien jälkeen.Aktiivisella ja rakentavalla politiikalla Suomi voi nousta rivejä kokoavaksi voimaksi – pelinrakentajaksi vaikeassa tilanteessa. Jotta tässä onnistutaan, tulee keskittyä jäsenmaita yhdistäviin perusasioihin ja EU:n vahvuuksiin. Kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi, on syytä pohtia sitä, mitä yhteistä meillä on EU:ssa. Sen jälkeen on keskityttävä niihin kysymyksiin, jotka on tehokkainta tehdä yhdessä. Ratkaisuhakuisuus, käytännönläheinen ote ja kompromissivalmius ovat valttia.sitten ovat perusasioita, joihin huomio tulisi suunnata? Viennistä elävän maan vastaus ovat EU:n sisämarkkinat. Niiden ansiosta suomalaisilla yrityksillä on viiden miljoonan sijasta yli 500 miljoonan ihmisen kotimarkkinat. Kun sisämarkkinat toimivat, vienti ja tuonti on helppoa. Vaikutus kansantalouteen ja hyvinvoinnin rahoitukseen on massiivinen.Sisämarkkinoiden pelisääntöjä onkin saatu monelta osin sovittua, mutta jatkossa tarvitaan lisää ryhtiä lainsäädännön toimeenpanoon eri jäsenmaissa. Samoin on huomioitava digitalisaation merkitys sisämarkkinoilla.Kansainvälistyminen teki aikoinaan mahdolliseksi sen, että Suomi nousi köyhyydestä hyvinvointivaltioksi. On varmistettava, että kaupan vapauttamista jatketaan myös EU:n ulkopuolella ja että Eurooppa hyötyy globalisaatiosta jatkossakin. Ilman EU:ta Suomi olisi globaalissa kauppapolitiikassa huutolaispojan ja -tytön asemassa.Yhdysvallat ja Kiina mittelevät kovin ottein maailmankaupan herruudesta. EU:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan tasapainottamaan tätä kaksinapaista asetelmaa. Kasvavalle protektionismille ei saa antaa periksi. Samalla on oltava realisti kauppakumppaneiden suhteen ja päivitettävä tarvittaessa esimerkiksi EU:n Kiinan-politiikkaa.johtajuutta tarvitaan myös ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Suomen elinkeinoelämä ajaa kunnianhimoista politiikkaa, jolla EU:n päästöt ja hiilinielut saadaan tasapainoon vuoteen 2050 mennessä. Olennaista on ilmastotoimien toteuttaminen kustannustehokkaasti, markkinaehtoisesti ja myös cleantech-kasvumahdollisuudet maksimoiden.EU:n tasolla käyty päästökauppa on sekä tehokkain että yhteiskunnalle edullisin tapa vähentää päästökaupan piirissä olevien sektoreiden päästöjä, kun taas kansalliset toimet pitäisi kohdentaa päästökaupan ulkopuolelle. Omien päästöjen vähentämisen lisäksi Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano edellyttää EU:lta vahvaa kansainvälistä vaikuttamista. Päästöille tarvitaan maailmanlaajuinen markkinahinta, jotta kilpailutilanne tasapuolistuu.Terrorismin torjunta ja maahanmuuton hallinta osoittavat, että turvallisuuden parantaminen edellyttää yhteisiä toimia. Kun niin tehdään, EU lunastaa oikeutustaan kansalaisten mielissä. Myös yritykset tarvitsevat vakaan toimintaympäristön.ei oteta – se pitää ansaita. Suomella ja suomalaisilla on tästä tuoreita EU-näyttöjä. Suomi koordinoi vastikään 17 maan yhteistä kannanottoa sisämarkkinoiden ja digitaalisen politiikan tulevaisuudesta. Suomalaismepit ovat saaneet kiitosta aktiivisuudestaan ja tuloksistaan.Euroopan vakaus ja rauha ovat olleet EU:n perustamisen lähtökohta ja sen suurin saavutus. Yhteisen arvopohjan, demokratian ja oikeusvaltion vaaliminen on elinehtomme myös jatkossa. Suomen suurin panos Euroopalle on se, että osaamme toimia keskinäistä luottamusta, kunnioitusta ja yhteistyötä ajavana voimana.