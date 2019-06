Mielipide

Muistisairaus koskettaa lähes kaikkia jossain vaiheessa

lisääntyvät koko ajan. Suomessa sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilöä muistisairauteen. Suomessa on lähes 200 000 muistisairasta ja jos jokaisella ajatellaan olevan kolme läheistä ihmistä, niin muistisairaudet koskettavat läheisesti jo lähes miljoonaa suomalaista. Muistiliiton vuoden teema on ”muistiasiat ovat kaikkien asioita”. Tällä ­haluamme muistuttaa asennemuutoksen tärkeydestä muistisairauksia ja muistisairaita kohtaan.voidaan ehkäistä ennalta. Pari viikkoa sitten ilmestyi Maailmanterveysjärjestön WHO:n tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset muistisairauksien ehkäisemiseksi. Suositusten taustalla on suomalaistutkimuksista saatu näyttö, erityisesti professori Miia Kivipellon johtama Finger -hanke. WHO korostaa suositusten antamisen yhteydessä, että eri maissa terveydenhuollon ja poliittisten päättäjien tulisi hyödyntää nyt saatua näyttöä toimintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa.Muistisairauksia voidaan myös hoitaa ja kuntouttaa tehokkaasti, vaikka esimerkiksi yleisimpään muistisairauteen, Alzheimerin tautiin, ei vielä parantavaa hoitoa olekaan. Hoidon ja kuntoutuksen avulla voidaan hidastuttaa sairauden etenemistä, ylläpitää toiminta­kykyä ja lisätä elämänlaatua.hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi, että Suomi on entistä ikäystävällisempi maa, joka tunnistaa väestön ikääntymisen tuoman yhteiskunnallisen muutoksen ja varautuu siihen. Tavoitteena on, että terveiden elinvuosien määrä lisääntyy, toimintakyky paranee ja palvelut toimivat oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Muistisairaiden kohdalla tavoitteen toteutuminen edellyttää sairauden mukanaan tuomien erityishaasteiden huomioimista muun muassa kansallisen muistiohjelman avulla.Lähes kaikki joutuvat tekemisiin muistisairauden kanssa jossain vaiheessa elämää. Vaikka ei itse sairastuisi, oma perheenjäsen, ystävä tai työkaveri voi sairastua. Työikäisiä muistisairaita on Suomessa noin 7 000.Erilaisten ihmisten kohtaamisesta onkin tehtävä kansalaistaito, johon lapsia valmennetaan jo koulussa. Asenteiden muuttamiseksi muistisairaita kohtaan myönteisemmiksi Muistiliiton vapaaehtoiset ovat alkaneet kouluttaa muistikummeja eri puolilla Suomea.muistiystävällinen teko kerrallaan rakennamme yhdessä Suomesta muistiystävällisen maan, jossa jokaisen meistä on hyvä ja turvallista elää. Kaikki voimme olla muutosvoimana tässä asiassa.